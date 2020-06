CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 27.485 persone attualmente positive, 34.301 morti e 174.865 guariti, per un totale di 236.651 casi, il bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 14 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Speranza, vaccino gratis, prima le classi a rischio – “Il vaccino lo paga lo Stato verrà distribuito gratis a cominciare dalle classi più a rischio”. Lo ha detto il ministro Roberto Speranza, in una intervista al Corriere della Sera. “Stiamo parlando del vaccino più avanti di tutti – spiega – la cui sperimentazione sull’uomo è partita ad aprile. Un pezzo significativo del processo produttivo si realizzerà da noi, grazie a due importanti realtà di Pomezia e Anagni”. Ieri agli Stati Generali a Villa Pamphili il responsabile della Salute aveva annunciato l’accordo firmato con Francia, Germania e Olanda per ‘bloccare’ 400 milioni di dosi del vaccino anti-coronaviruas che sarà prodotto dalla AstraZeneca. “Abbiamo fatto un accordo per 400 milioni di dosi, di cui le prime 60 milioni saranno disponibili a partire dall’autunno. L’Italia è nel gruppo di testa”.

Il bollettino della Protezione Civile – È di 27.485 (-1.512) persone attualmente positive, 34.301 (+78) deceduti e 174.865 guariti (+1.780), per un totale di 236.651 (+346) casi, l’odierno bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino della Protezione Civile. Dei 27.485 attualmente positivi, 3.747 (-146) sono ricoverati in ospedale, 220 (-7) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 23.518 (-1.359) si trovano in isolamento domiciliare. Continuano a diminuire gli attualmente positivi, che oggi scendono di ulteriori 1.512 unità, mentre per quanto riguarda il numero dei decessi, aumentato di 78 unità rispetto alla giornata di ieri, c’è da sottolineare che dei 25 decessi comunicati oggi dalla regione Lazio solo 2 sono sono riferiti alle ultime 24 ore, mentre i restanti 23 sono riferiti ai mesi di marzo e aprile. Il totale dei decessi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, dunque, è in realtà 55. Oggi, inoltre, si registrano 346 casi totali, di cui ben 210 sono stati registrati in Lombardia. Il bollettino della Protezione Civile.

Speranza, accordo per 400 mln dosi vaccino in Ue – “Una notizia molto bella e importante Insieme ai Ministri della Salute di Germania, Francia e Olanda, dopo aver lanciato nei giorni scorsi l’alleanza per il vaccino, ho sottoscritto un contratto con AstraZeneca per l’approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi di vaccino da destinare a tutta la popolazione europea”. Lo annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza. “Il candidato vaccino – aggiunge – nasce dagli studi dell’Università di Oxford e coinvolgerà nella fase di sviluppo e produzione anche importanti realtà italiane. L’impegno prevede che il percorso di sperimentazione, già in stato avanzato, si concluda in autunno con la distribuzione della prima trance di dosi entro la fine dell’anno. Con la firma di oggi arriva un primo promettente passo avanti per l’Italia e per l’Europa. Il vaccino è l’unica soluzione definitiva al Covid 19. Per me andrà sempre considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti, non privilegio di pochi”. Speranza, a quanto si apprende, ha informato il Cdm e gli ospiti presenti agli Stati generali, ricevendo alla fine un applauso per la notizia (Qui i dettagli).

Roma, 2 tecnici Rai positivi – Due tecnici del Centro Rai di Saxa Rubra, a Roma, sono risultati positivi al coronavirus. I due sono collegati al cluster del San Raffaele Pisana, ed è in corso, informa la Regione Lazio, un’indagine epidemiologica che ha visto finora 70 test eseguiti. Sono 12 al momento, invece, i nuovi casi positivi riferibili al cluster di Piazza Attilio Pecile a Garbatella, tutti trasferiti presso altre strutture dedicate. Per ora non ci sono casi positivi all’interno della struttura. Lo rende noto la Regione Lazio nel bollettino di oggi. A quanto si apprende, nel palazzo occupato risultano vivere 107 persone, che sono state tutte sottoposte a tampone.

Fontana: “Sta emergendo verità su buon operato Lombardia” – “Il tempo è galantuomo e dopo le offese, gli insulti e le minacce la verità sul buon operato della Regione Lombardia sta emergendo dalle inchieste e dai dati ufficiali”: lo ha scritto sul suo profilo Facebook il governatore della Lombardia Attilio Fontana aggiungendo che “Restano i pochi incivili da tastiera a promuovere infondate tesi complottiste, false e prive di ogni ragionevole fondamento mentre la verità sta emergendo con tutta la sua forza”. (Qui i dettagli).

Roma, nuovo focolaio di Coronavirus: 12 positivi in un palazzo occupato alla Garbatella – È di almeno 12 positivi il bilancio di un nuovo focolaio di Coronavirus esploso a Roma, in un palazzo occupato alla Garbatella. Secondo quanto ricostruito, tutto ha avuto inizio nella giornata di venerdì 12 giugno quando in uno stabile occupato in piazza Attilio Pecile alla Garbatella, dove vivono senzatetto e immigrati, una famiglia di origine peruviana è stata trovata positiva al Covid-19 (Qui i dettagli).

