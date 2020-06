Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 13 giugno: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 13 giugno.

È di 27.485 (-1.512) persone attualmente positive, 34.301 (+78) deceduti e 174.865 guariti (+1.780), per un totale di 236.651 (+346) casi, l’odierno bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino della Protezione Civile. Dei 27.485 attualmente positivi, 3.747 (-146) sono ricoverati in ospedale, 220 (-7) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 23.518 (-1.359) si trovano in isolamento domiciliare.

Continuano a diminuire gli attualmente positivi, che oggi scendono di ulteriori 1.512 unità, mentre per quanto riguarda il numero dei decessi, aumentato di 78 unità rispetto alla giornata di ieri, c’è da sottolineare che dei 25 decessi comunicati oggi dalla regione Lazio solo 2 sono sono riferiti alle ultime 24 ore, mentre i restanti 23 sono riferiti ai mesi di marzo e aprile. Il totale dei decessi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, dunque, è in realtà di 55. Oggi, inoltre, si registrano 346 casi totali, di cui ben 210 sono stati registrati in Lombardia.

