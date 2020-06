Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 28.997 persone attualmente positive, 34.223 morti e 173.085 guariti, per un totale di 236.305 casi, il bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Il premier Conte è stato interrogato dalla pm di Bergamo, Maria Cristina Rota, sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sabato 13 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,30 – Zona rossa: Conte, sono tranquillo, non temo avvisi di garanzia – “Ai pm ho spiegato tutto per filo e per segno. Sono assolutamente tranquillo…. Ho chiarito tutto quello che c’era da chiarire, ho illustrato tutti i passaggi di quei terribili giorni in cui combattevamo contro un nemico invisibile. Non ho nulla da temere”: lo ha affermato il premier Giuseppe Conte in un colloquio con La Stampa. “Alla luce del quadro epidemiologico di cui disponevamo in quella prima settimana di marzo, non avrebbe avuto alcun senso chiudere solo i comuni di Alzano e di Nembro”, ha spiegato il premier, “il nostro problema, già in quelle ore, era studiare soluzioni drastiche e immediate per tutta l’Italia. Ed è quello che abbiamo fatto”. “In scienza e coscienza, ed ho la serenità di chi ha sempre concordato ogni passo con il Comitato Tecnico Scientifico”, ha aggiunto Conte che puntualizza: “Non mi aspetto alcun avviso di garanzia, né l’ho mai temuto”.

Ore 8,00 – De Luca: “In Campania stop ad obbligo mascherina all’esterno” – “Da lunedì 22 renderemo facoltativo l’uso della mascherina all’esterno. Rimarrà obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi. È sempre bene continuare ad indossarla nonostante l’assenza di obbligo”. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca durante l’ormai consueta diretta Facebook.

Ore 7,00 – Monitoraggio post riaperture: “Epidemia non è finita, possibili nuovi focolai” – “Complessivamente il quadro generale dell’impatto dell’infezione da SarsCov2 in Italia rimane a bassa criticità. Tuttavia, persistono in alcune realtà regionali un numero di nuovi casi segnalati ogni settimana elevati seppur in diminuzione e in alcune parti del paese la circolazione di SarsCov2 è ancora rilevante”. E’ questa la sintesi del monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Iss relativo alla settimana 1-7 giugno: un report utile a controllare la situazione nel paese e reagire con nuove chiusure in caso di emergenza.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Pm Rota a TPI: “Zona rossa spettava a Conte? Non ho altro da aggiungere” – All’uscita da Palazzo Chigi dopo l’audizione del premier Conte e dei ministri Lamorgese e Speranza nell’ambito dell’inchiesta sulla mancata chiusura dei comuni di Alzano Lombardo e Nembro, la pm di Bergamo Maria Cristina Rota ha risposto alla domanda della giornalista di TPI Veronica di Benedetto Montaccini. La nostra inviata ha chiesto a Rota se fosse pentita di quanto dichiarato il 29 maggio scorso, quando ha affermato che la mancata istituzione della zona rossa “era responsabilità di Roma”. Oggi la pm dichiara a TPI : “Io avevo detto che dalle dichiarazioni raccolte fino a quel momento emergeva quello, ma oggi non ho altro da aggiungere” (Leggi la notizia).

Mancata zona rossa ad Alzano e Nembro: Conte sentito dai Pm per 3 ore, acquisito materiale inchiesta TPI. La pm di Bergamo Maria Cristina Rota ha raccolto a Palazzo Chigi a Roma la deposizione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell’ambito dell’inchiesta sulla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, nel Bergamasco. Saranno ascoltati a Palazzo Chigi anche i ministri Speranza e Lamorgese. Qui la notizia completa.

Brusaferro(Iss): “Dai dati di oggi ulteriore miglioramento” – “I dati che forniremo oggi sono dati di ulteriore miglioramento”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, intervenendo in una web conference sugli effetti della pandemia sulle imprese e, in particolar modo, sulla sicurezza aziendale, organizzata dall’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (Ucid). “La curva continua a decrescere lentamente”, ha aggiunto Brusaferro.

Serie A, cambia la norma: anche con giocatori positivi il campionato non si ferma più – Cambio nelle norme che regolano il ritorno in campo della Serie A dopo l’emergenza Coronavirus. Il Comitato tecnico scientifico ha infatti accettato la proposta della Federcalcio di modificare le regole relative all’eventualità in cui un calciatore venga trovato positivo al Covid-19 dopo la ripresa del campionato. Non sarà più necessario, come invece era stato stabilito, che l’intera squadra vada in quarantena per due settimane, interrompendo di fatto il torneo. Come avviene nella Bundesliga tedesca, in quel caso solo chi risulta contagiato dovrà fermarsi, mentre tutti gli altri compagni di squadra dovranno essere sottoposti a un tampone dall’esito rapido per accertare eventuali altri contagi. In questo modo diventa molto probabile che la Serie A, che riparte il 20 giugno, si concluda regolarmente.

Il bollettino della Protezione civile – È di 28.997 persone attualmente positive (-1.640 rispetto a ieri), 34.223 decessi (+56) e 173.085 guariti (+1.747), per un totale di 236.305 casi (+372), il bilancio di oggi dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Secondo il consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile, dei 28.997 attualmente positivi, 3.893 sono ricoverati in ospedale (-238), 227 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-9), mentre 24.877 si trovano in isolamento domiciliare (-1.393). Per quanto riguarda i tamponi, oggi sono stati realizzati 70.620 test (ieri erano stati 52.530, l’altroieri 62.699). Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati oggi è allo 0,56 per cento (ieri era stato dello 0,72 per cento). Qui tutti i dettagli del bollettino.

