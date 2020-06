Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 12 giugno: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 12 giugno.

È di 28.997 persone attualmente positive (-1.640 rispetto a ieri), 34.223 decessi (+56) e 173.085 guariti (+1.747), per un totale di 236.305 casi (+372), il bilancio di oggi dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Secondo il consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile, dei 28.997 attualmente positivi, 3.893 sono ricoverati in ospedale (-238), 227 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-9), mentre 24.877 si trovano in isolamento domiciliare (-1.393). Per quanto riguarda i tamponi, oggi sono stati realizzati 70.620 test (ieri erano stati 52.530, l’altroieri 62.699). Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati oggi è allo 0,56 per cento (ieri era stato dello 0,72 per cento).

Il numero di morti è salito rispetto a ieri (56 contro 53), ma anche il numero dei nuovi contagi (393 oggi, 379 ieri) a fronte di un numero più alto di tamponi (70.620 contro 52.530). Le Regioni a zero contagi sono Veneto, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Dei 393 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 272 nuovi positivi (il 69,2 per cento dei nuovi contagi). Poi ci sono 31 casi in Piemonte, 33 in Emilia Romagna, e di 27 nel Lazio (22 dal focolaio del San Raffaele).

1. Mancata zona rossa, Conte: “Rifarei tutto”. Ma per i pm lui e Fontana diedero retta agli imprenditori / 2. Il Centro europeo per le malattie: “Pandemia non è finita, probabile aumento casi nelle prossime settimane” / 3. È nato il figlio del medico eroe che morì dopo aver lanciato l’allarme Coronavirus a Wuhan

4. Il caso dei camici di Fontana insegna: serve più trasparenza nelle partecipate / 5. Test sierologici: tanti costi e pochi kit (in scadenza). Il piano del governo sembra già un flop / 6. Gori accusa la Regione Lombardia: “Hanno secretato i dati dei morti per provincia”

