CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 30.637 persone attualmente positive, per un totale di 236.142 casi, il bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Il premier Conte ha firmato il Dpcm sulla cosiddetta Fase 3, con nuove riaperture. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 12 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Brusaferro(Iss): “Dai dati di oggi ulteriore miglioramento” – “I dati che forniremo oggi sono dati di ulteriore miglioramento”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, intervenendo in una web conference sugli effetti della pandemia sulle imprese e, in particolar modo, sulla sicurezza aziendale, organizzata dall’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (Ucid). “La curva continua a decrescere lentamente”, ha aggiunto Brusaferro. Il presidente Iss ha però messo in guardia sul rischio di casi importati dall’estero: “Anche se siamo tutti preoccupati degli spostamenti fra le regioni, in realtà se oggi c’è da essere preoccupati, è per l’importazione di nuovi casi dal altri Paesi. Se andiamo a vedere i numeri, a destare preoccupazione sono quelli negli altri Paesi”. “L’apertura delle frontiere è una grande opportunità per la nostra economia, ma comporta dei rischi, quindi è certamente un tema sul quale dovremo rivolgere la nostra attenzione”, ha aggiunto Brusaferro.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Il nuovo Dpcm – Conte ha firmato il nuovo Dpcm per la cosiddetta Fase tre, che sostituirà quello firmato dalla presidenza del Consiglio il 16 maggio scorso e allenterà le misure di contenimento dell’epidemia da Coronavirus tutt’ora in vigore. Le disposizioni presenti nel decreto saranno valide fino al prossimo 15 luglio, in linea con la durata dei decreti varati in precedenza, da quando l’emergenza sanitaria è iniziata il 23 febbraio scorso in Italia. Come già anticipato dai ministri dello Sport e della Salute, Vincenzo Spadafora e Roberto Speranza, la più grande novità contenuta nel nuovo decreto è che a partire dal 12 giugno verrà consentito lo svolgimento degli avvenimenti sportivi, anche se a porte chiuse: al via quindi il Campionato di Serie A e la Coppia Italia. Per il calcetto e gli altri sport di contatto, invece, bisognerà attendere ancora due settimane. (Leggi la notizia).

Il bollettino della Protezione civile – È di 30.637 persone attualmente positive (-1.073 rispetto a ieri), 34.167 decessi (+53) e 171.338 guariti (+1.399), per un totale di 236.142 casi (+379), il bilancio di oggi dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Secondo il consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile, dei 30.637 attualmente positivi, 4.131 sono ricoverati in ospedale (-189), 236 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-13), mentre 26.270 si trovano in isolamento domiciliare (-871). Per quanto riguarda i tamponi, oggi sono stati realizzati 52.530 test (ieri erano stati 62.699, l’altroieri 55.003). Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati oggi è allo 0,72 per cento (ieri era stato dello 0,32 per cento). Qui tutti i dettagli del bollettino.

Mamma positiva in coma, parto cesareo a Palermo – Ricoverata in Terapia intensiva all’ospedale Cervello di Palermo, perché affetta da Coronavirus, stamane, alla trentesima settimana di gestazione, le è stato praticato il cesareo. Un caso eccezionale perché legato a una paziente positiva in coma farmacologico. La bimba pesa 1,4 chili e al primo tampone è risultata negativa. L’aggravamento delle condizioni respiratorie della madre – le cui condizioni restano critiche – hanno imposto l’intervento. Lo scorso 27 maggio erano arrivate in ospedale due sacche di plasma iperimmune, con un volo di Stato, dall’azienda ospedaliera di Pavia. Con quel carico prezioso si trattava di salvare la vita della 34enne, ricoverata in gravissime condizioni nel nosocomio del capoluogo siciliano dopo essere rientrata da Londra nei giorni precedenti e risultata poi positiva al Covid-19. La donna originaria del Bangladesh, ma residente a Palermo, era tornata dalla capitale inglese facendo scalo a Roma. Affetta da una grave polmonite bilaterale interstiziale, era stata subito intubata e sedata (Qui tutti i dettagli).

Speranza: “La seconda ondata non è certa ma possibile” – “Dentro diverse legittime valutazioni e ricerche scientifiche io credo che non dobbiamo alimentare una surreale divisione tra pessimisti ed ottimisti. Una seconda ondata o una recrudescenza non è certa, ma è possibile. E quindi bisogna essere pronti”. È un altro passaggio dell’intervento in aula alla Camera del ministro della Salute, Roberto Speranza. “L’intervista di ieri su La Stampa di Anthony Fauci – ha continuato – è tal proposito molto chiara. Restiamo, tutti, rigorosamente ancorati ad una valutazione oggettiva dei dati e dei fatti. Le nostre decisioni devono continuare ad essere orientate esclusivamente da valutazioni effettuate sulla base dei criteri di verifica che abbiamo deciso insieme alle regioni”. Speranza ha sottolineato che anche se ci “sono dati oggettivamente incoraggianti” però “continuano a rappresentare solo una parte della realtà” perché “l’epidemia non si è conclusa, non è finita: ci sono ancora focolai di trasmissione attivi”. Questi elementi, ha concluso, “ci devono invitare ad una convinta e responsabile ulteriore prudenza. Siamo sulla strada giusta, ma il nemico non è vinto”.

Fondazione Gimbe: “Crollo dei tamponi prima delle due riaperture” – Secondo il monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe, nell’ultima settimana poco più della metà delle Regioni ha aumentato il numero di tamponi diagnostici rispetto a quella precedente. E sono proprio i territori in cui il virus di più quelli che hanno ridotto i tamponi invece di potenziarli. Meno tamponi in Lombardia, Veneto e Campania. Nelle ultime due settimane è diminuito considerevolmente il numero dei tamponi effettuati dalle Regioni per il Covid-19. Lo segnala la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale. “Esaminando il periodo dal 23 aprile al 10 giugno, si legge nel rapporto, il trend dei tamponi totali risulta in consistente calo nelle ultime 2 settimane (complessivamente -12,6 per cento). Il trend dei tamponi diagnostici è crollato del 20,7 per cento in prossimità delle riaperture del 4 maggio, per poi risalire e precipitare nuovamente del 18,1 per cento in vista delle riaperture del 3 giugno. Nell’ultima settimana si assiste a un lieve rialzo (+4,6 per cento)”. Il numero dei tamponi effettuati: “Prima delle riaperture del 4 maggio e del 3 giugno le Regioni hanno fatto un numero basso di tamponi”, questa la conclusione della Fondazione Gimbe.

Vaccino, Ricciardi (Oms): “Prime dosi per gli italiani pronte in autunno, Europa più avanti degli Usa” – Sul vaccino per il Coronavirus “l’Europa è più avanti degli Stati Uniti“. A dirlo è stato il professor Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità e Consigliere del ministro Speranza. “Il vaccino più avanzato è quello che è stato elaborato a Oxford“, ha spiegato Ricciardi intervenendo durante la trasmissione Agorà Su Rai 3, riferendosi al siero in via di sperimentazione insieme all’Irbm di Pomezia. “Tra l’altro in collaborazione con una azienda italiana e noi stiamo organizzandoci perché venga prodotto in parte sostanziale in Italia“, ha aggiunto. Qui la notizia

Giorgio Gori accusa la Regione Lombardia: “Hanno secretato i dati dei morti per provincia” – Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori accusa di nuovo la Regione Lombardia di scarsa trasparenza nell’affrontare l’emergenza Coronavirus, in particolare sulla comunicazione dei dati dei morti per il Covid-19. “Leggo – ha scritto oggi il primo cittadino in un tweet – che in Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per Covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica più i dati divisi. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli ‘ufficiali’, hanno secretato i dati per provincia”. Qui la notizia

Mancata zona rossa, Conte: “Abbiamo fatto il possibile, non c’era un manuale” – Il capo del governo ai suoi collaboratori ha detto di essere assolutamente sereno ricordando che ad attenderlo è un’audizione, non un interrogatorio. “La mia – avrebbe rassicurato Conte – non è arroganza o sicumera, ma sono certo che il governo e gli esperti che ci hanno aiutato abbiano fatto tutto quello che era umanamente possibile”. Chi ha parlato con il premier fa riferimento a una “scelta politica insindacabile”, perché – è il ragionamento -“non c’era un manuale da seguire nella gestione della crisi, ma decisioni da prendere giorno per giorno”.

“Le decisioni di quei giorni, a inizio marzo, sono state certamente complicate, con il tessuto produttivo che spingeva per tenere aperta la zona. Quando in Procura a Bergamo sono stati sentiti il governatore della Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al welfare Giulio Gallera, la pm aveva definito la mancata zona rossa “una decisione governativa”, ha proseguito Conte. Qui la notizia completa

