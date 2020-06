Coronavirus, l’epidemiologo: “Aumentano gli asintomatici”

Il Coronavirus sta modificando il suo percorso con un aumento della percentuale di contagiati asintomatici. È quanto spiega uno degli esperti italiani impegnato in prima linea nel contrasto all’epidemia, il professore Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa a capo della task force pugliese per l’emergenza Covid-19. “Quello che stiamo notando nelle ultime settimane è un aumento di asintomatici” in Puglia, con percentuali anche “oltre il 90 per cento” dei casi, ha dichiarato.

Lopalco prova a dare una spiegazione alla crescita di asintomatici rispetto alla prima fase dell’emergenza: “Il virus – dice il professore – in questo momento sta circolando soprattutto nella popolazione più giovane, questo è un motivo”. Nel mirino ci sono, probabilmente, gli assembramenti come quelli della movida fuori controllo nelle grandi città.

È proprio per l’aumento di asintomatici che la task force pugliese ha deciso di aumentare il numero di tamponi: “Stiamo facendo molti test – ha affermato ancora Lopalco – oggi quasi 3mila, nonostante non ci siano focolai attivi. Questo perché stiamo cercando di proteggere, in particolare, gli ospedali, facendo tamponi non solo al personale sanitario ma anche ai pazienti che entrano per un ricovero”.

