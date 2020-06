Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Oltre sette milioni e mezzo i casi di contagiati nel mondo dell’epidemia di Coronavirus, due milioni dei quali si sono registrati negli Stati Uniti: oltre 400mila vittime totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 12 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Regno Unito: nessun “paziente zero” ma 1.300 “occasioni” di contagio – Non c’è stato nessun “paziente zero” nell’epidemia di Covid-19 nel Regno Unito, secondo ricerche citate dal Guardian che dimostrano che l’infezione è stata introdotta in almeno 1.300 occasioni. I risultati, provenienti dal consorzio Covid-19 Genomics UK, hanno suscitato ulteriori critiche sul fatto che si sono perse occasioni per sopprimere la diffusione dell’infezione in febbraio e marzo. Lo studio del consorzio – istituito per sequenziare il codice genetico del virus – mostra che l’introduzione del virus in Gran Bretagna ha raggiunto il suo apice a metà marzo, in un momento in cui i tassi di infezione erano in aumento nei paesi europei, ma prima che il governo limitasse i viaggi non essenziali. Se le restrizioni ai viaggi e le misure di confinamento fossero stati introdotti una settimana prima, il numero complessivo di casi nel Regno Unito potrebbe essere stato molto più basso, dicono i critici del governo.

Ore 06.00 – In America Latina superati 1,5 milioni casi – Il numero dei contagi da Covid-19 ha superato 1,5 milioni in America Latina secondo i dati di Afp. I morti sono 73.600 di cui 40.000 in Brasile.

Viaggi dai Paesi extra-europei, la proposta della Commissione: “Ok dal primo luglio” – La Commissione europea ha proposto di prolungare dal 15 al 30 giugno l’applicazione delle restrizioni ai viaggi non essenziali verso l’Ue. Di conseguenza, nelle intenzioni dell’organo esecutivo dell’Ue c’è di riaprire le frontiere esterne dei Paesi membri solo a partire dal primo luglio. Allo stesso tempo, la Commissione ha proposto di rimuovere le restrizioni all’interno dell’area Schengen dal 15 giugno. Nel frattempo la Commissione e gli Stati membri lavoreranno per “preparare una lista dei Paesi terzi per i quali le restrizioni di viaggio potranno essere rimosse a partire dal primo luglio”. La lista andrà “aggiornata regolarmente” in base all’andamento della pandemia. Quella della Commissione è una raccomandazione: sono gli Stati membri ad avere autonomia decisionale su frontiere e salute.

Africa, il Covid galoppa: 200mila contagi – La pandemia di Covid-19 sta accelerando sul continente africano con 207.617 casi confermati, oltre 94 mila ricoverati e 5.642 morti. Lo riferisce il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Africa, Matshidiso Moeti, sottolineando che il virus si diffonde partendo dalle capitali, veicolato dai viaggiatori arrivati da fuori, e lamentando l’urgenza di reperire dispositivi sanitari per i test virologici. In tutto 10 paesi su 54 sono focolai del Coronavirus sul continente, responsabili del 75 per cento dei casi, con il Sudafrica che da solo concentra un quarto di tutti i contagiati. “In Africa non mancano casi gravi e vittime, ma al momento una delle più grandi sfide riguarda la disponibilità in dispositivi medico-sanitari, a cominciare dai test” ha sottolineato Moeti. Secondo l’ultimo bilancio diffuso dall’Oms, con 55.421 contagi il Sudafrica è la nazione maggiormente colpita – con 1.210 decessi – mentre per numero di vittime è l’Egitto in testa alla triste classifica, con 1.306 morti.

Ue: “Riaprire frontiere, situazione migliorata” – La Commissione Ue raccomanda di riaprire tutte le frontiere interne per il 15 giugno perché la situazione epidemiologica sta migliorando in tutti gli Stati membri e associati Schengen, e c’è una convergenza. Inoltre, secondo l’Agenzia europea di prevenzione e di controllo delle malattie (Ecdc) tenere chiuse le frontiere non è più una misura efficace, perciò raccomandiamo di aprire al più presto”. Così la commissaria agli Affari interni Ue, che evidenzia: “la cosa più importante e’ che si riaprano tutte le frontiere interne prima di iniziare ad aprire quelle esterne”.

Zara chiude 1.200 negozi nel mondo e punta sull’online – Dopo il crollo delle vendite post Coronavirus, il gigante spagnolo dell’abbigliamento Inditex punta su un’accelerazione delle vendite online, aumentate del 50% nel primo trimestre di quest’anno.Questo è l’effetto Covid-19, che ha causato una perdita netta di 409 milioni nel primo trimestre con un fatturato crollato a 3,3 miliardi contro i 5,9 del primo trimestre 2019. Di conseguenza, chiuderanno 1200 negozi tra Europa e Asia, per potenziare le vendite online, che durante il lockdown hanno subito un’impennata. Qui la notizia.

Negli Usa superati i 2 milioni di casi – Negli Stati Uniti sono stati superati i due milioni di casi di coronavirus, secondo il conteggio del New York Times. In base al database di Johns Hopkins University, i contagi sono 1,99 milioni.

