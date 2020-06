Cuba, i medici cubani tornano a casa | VIDEO

Dopo essere stati mesi in Italia per aiutare i colleghi a combattere l’emergenza Coronavirus, i medici e gli infermieri cubani sono rientrati a Cuba accolti con musica, clacson, fiori dai cittadini. Come si accolgono le squadre di calcio che hanno vinto i Mondiali.

