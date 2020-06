Coronavirus, il Premio Nobel: “Nessuna seconda ondata”

Ci sarà una seconda ondata di contagi di Coronavirus? Quando arriverà un vaccino anti Covid-19? Sono le domande a cui in queste settimane provano a dare una risposta certa gli scienziati di tutto il mondo. L’ultima autorevole previsione arriva dall’immunologo americano Bruce Beutler, Premio Nobel per la Medicina nel 2011. “Nella maggior parte dei paesi europei e degli Stati Uniti – ha detto all’Adnkronos Salute – sembra che il tasso di nuovi casi e il tasso di mortalità stiano gradualmente diminuendo, anche se le persone hanno iniziato a uscire di nuovo, a tornare al lavoro e a interagire di più. Insieme ai lockdown, i cambiamenti nel comportamento (distanziamento sociale, uso di mascherine) sembrano aver avuto effetti protettivi. La popolazione non è così vulnerabile come all’inizio, quando nessuna di queste misure era stata intrapresa. Questo è vero, anche se attualmente solo una piccola percentuale della popolazione è stata infettata. Ma tutto ciò mi porta a pensare che non ci sarà una seconda ondata” di contagi da Coronavirus.

Il vaccino forse a inizio 2021

Beutler, oggi direttore del Center for the Genetics of Host Defense dell UT Southwestern Medical Center di Dallas, nove anni fa vinse il Nobel con i colleghi Jules Hoffmann e Ralph Steinman per il suo lavoro sulle cellule dendritiche e sul loro ruolo nell’immunità adattativa. Sul vaccino dice: “Ci sono opinioni realistiche secondo cui potrebbe essere prodotto su larga scala dall’inizio del prossimo anno. Tuttavia, non vi è alcuna certezza al riguardo”. E quando arriverà il vaccino darà una protezione completa? “Questo non è ancora del tutto chiaro. Molti vaccini – ha spiegato l’immunologo – offrono una protezione di lunga durata (decenni o anche di più), altri proteggono solo per poco tempo. Ma poiché un vaccino non esiste ancora, non possiamo saperlo”.

Leggi anche: 1. Da lunedì scatta la Fase 3: le anticipazioni del nuovo Dpcm / 2. Cosa sono gli Stati generali sull’economia dell’Italia voluti da Conte: ospiti e date / 3. Mancata zona rossa ad Alzano e Nembro: la procura interrogherà Conte, Lamorgese e Speranza

4. L’Egitto acquista 2 navi militari italiane e tappa la bocca all’Italia sul caso Regeni / 5. Mancata zona rossa, Conte: “Abbiamo fatto il possibile, non c’era un manuale”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Incendio nel ghetto di Borgo Mezzanone a Foggia: un morto Coronavirus, l'epidemiologo Lopalco: "Aumentano gli asintomatici" Coronavirus, Brusaferro (Iss): "Rischio è importazione casi dall'estero"