Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Nel morto sono stati superati i 425 mila morti per il coronavirus. Secondo i dati di Afp, i decessi sono arrivati a 425.282. In Europa il Covid-19 ha ucciso 186.843 persone su 2.363.538 infezioni. In America Latina le vittime sono 76.343 e i casi 1.569,938. Gli Usa restano il paese più colpito con 114.643 morti, seguito dal Brasile che ha superato la Gran Bretagna per numero di vittime (41.828). Nel Regno Unito i decessi sono 41.481. Al terzo posto della triste classifica l’Italia, con 34.223 morti, seguita dalla Francia con 29.374 morti. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 13 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,30 – Torna l’allarme in Cina: focolaio in mercato Pechino, chiusi quartieri – Nuovo focolaio di Covid-19 nel più grande mercato all’ingrosso di generi alimentari di Pechino. Il mercato Xinfadi, nel distretto sud-occidentale di Fengtai, è stato chiuso dalle autorità sanitarie nella notte tra ieri e oggi dopo un aumento dei contagi nella capitale cinese verificatosi negli ultimi tre giorni e undici complessi residenziali sono stati sottoposti a lockdown. Secondo l’ultimo aggiornamento della Commissione Nazionale per la Sanità, sono undici i casi registrati in Cina nelle ultime ventiquattro ore, tra cui cinque importati e sei registrati proprio nella capitale. I casi accertati collegati al mercato Xinfadi sono sette, sei dei quali confermati oggi, ma il loro numero potrebbe salire.

Ore 6,00 – In Usa 800 morti in 24 ore – Negli Stati Uniti ci sono stati 800 morti per il coronavirus nelle ultime 24 ore portando il totale a 114.613. Emerge dall’ultima rilevazione di Johns Hopkins University. Le infezioni sono 2.044.572. Negli Usa, dove si teme una pericolosa nuova ondata, si registrano circa 20.000 nuovi casi al giorno.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il Premio Nobel Beutler: “Non ci sarà una seconda ondata, il vaccino forse solo a inizio 2021”. “Nella maggior parte dei paesi europei e degli Stati Uniti sembra che il tasso di nuovi casi e il tasso di mortalità stiano gradualmente diminuendo, anche se le persone hanno iniziato a uscire di nuovo, a tornare al lavoro e a interagire di più. Insieme ai lockdown, i cambiamenti nel comportamento (distanziamento sociale, uso di mascherine) sembrano aver avuto effetti protettivi”. A dirlo è l’immunologo americano Bruce Beutler, Premio Nobel per la Medicina nel 2011. “La popolazione non è così vulnerabile come all’inizio, quando nessuna di queste misure era stata intrapresa. Questo è vero, anche se attualmente solo una piccola percentuale della popolazione è stata infettata. Ma tutto ciò mi porta a pensare che non ci sarà una seconda ondata” di contagi da Coronavirus”. Qui la notizia completa.

Oms: “Preoccupati da impatto su donne e bambini” – “Con la pandemia di Covid-19 che accelera nei Paesi e basso e medio reddito, l’Oms è particolarmente preoccupata per il suo impatto sulle persone che già lottano per accedere ai servizi sanitari, spesso donne, bambini e adolescenti”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Gli effetti indiretti del Covid-19 su questi gruppi possono essere maggiori del numero di decessi dovuti al virus stesso. Poiché la pandemia ha travolto i sistemi sanitari in molti luoghi, le donne possono avere un rischio maggiore di morire per complicazioni di gravidanza e parto”, ha aggiunto Tedros.

Usa, superati 2 milioni di contagi – Sono più di due milioni i contagiati registrati negli Stati Uniti. Lo rivela la Johns Hopkins University che monitora i dati. I positivi sono 2 milioni 23 mila 690. I morti sono saliti a 113.822, di cui 30.580 nel solo stato di New York. Il secondo Paese al mondo per contagi è il Brasile con 802 mila casi e quasi 41 mila decessi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

