Allarme di Macron: “L’Europa è accerchiata, può morire”

“L’Europa è accerchiata e non è armata a sufficienza” di fronte alle sfide poste da “potenze regionali senza scrupoli” come Cina e Russia. Queste le parole del presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso sull’Europa alla Sorbona. “Le regole del gioco sono cambiate ed è finita l’epoca in cui l’Europa delegava agli Stati Uniti la sua protezione. Nel prossimo decennio c’è un rischio immenso di essere indeboliti perché viviamo un momento senza precedenti di accelerazione delle trasformazioni”.

“Dobbiamo essere consapevoli che la nostra Europa può morire – ha poi aggiunto – e questo dipende unicamente dalle nostre scelte, che devono essere compiute adesso perché è oggi che è in gioco la nostra capacità di garantire la nostra sicurezza e perché le grandi transizioni e le sfide poste dall’intelligenza artificiale, dalla transizione digitale e dall’ambiente sono in gioco ora. L’attacco contro le democrazie liberali e i nostri valori e contro quello che è il sostrato stesso della civiltà europea si gioca adesso”.

“La condizione necessaria per la nostra sicurezza – ha proseguito Macron – è che la Russia non vinca la sua guerra contro l’Europa. Siamo di fronte a una potenza disinibita, che ha attaccato un Paese d’Europa, che non ci dice quali sono i suoi limiti. Perché dovremmo dire i nostri limiti? Ora si sta giocando non solo la sicurezza ucraina, ma anche quella degli europei”, e poi ha invocato un’Europa credibile e in grado di dissuadere i possibili avversari. Con uno scudo anti missile? “Forse”, ha affermato il presidente francese.

“Dobbiamo costruire in Europa un concetto strategico di difesa che sia credibile, costruire una iniziativa di difesa europea”, ha aggiunto, citando la capacità di colpire in profondità e di disporre di sistemi antimissile. “La Francia e l’esercito francese sono pronti a mettersi in prima linea della difesa europea grazie anche all’arma atomica – ha poi ricordato –un elemento imprescindibile della difesa europea per costruire le garanzie di sicurezza del continente”.