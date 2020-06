Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 18 giugno: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 18 giugno.

È di 23.101 (-824) persone attualmente positive, 34.514 (+66) decessi e 180.544 (+1.089) guariti, per un totale di 238.159 (+333) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso nell’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Dei 23.101 attualmente positivi, 2.867 (-246) sono ricoverati in ospedale, 168 (+5) persone necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 20.066 (-583) si trovano in isolamento domiciliare.

Anche oggi si registra un decremento degli attualmente positivi che scendono di 824 unità rispetto alla giornata di ieri, in cui era stato registrato il dato di -644. Si rialza il numero dei decessi, 66 oggi contro i 43 registrati ieri, mentre è più o meno stabile il numero dei guariti (oggi 1.089, ieri erano stati 929). Stabile anche il numero dei nuovi contagiati, che oggi sono 333 rispetto ai 329 registrati ieri. Ad influire sul numero totale dei casi è ancora una volta la Lombardia che registra 216 casi sui 333 nazionali. Continua a diminuire anche il numero degli ospedalizzati, che oggi scendono di ulteriori 246 unità (ieri erano stati -188), mentre sale, dopo mesi di decremento, il numero di coloro che necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva. Rispetto a ieri, infatti, oggi vi sono 5 ricoverati in più in terapia intensiva. Oggi si registrano 583 persone in meno in isolamento domiciliare, mentre ieri il dato era stato di -442. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati 58.154 test a fronte dei 77.701 realizzati ieri e dei 46.882 dell’altro ieri.

