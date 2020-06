Germania, focolaio in un mattatoio: 7mila in quarantena, scuole chiuse

Nuovo focolaio di Coronavirus in Germania, precisamente nella città di Gütersloh, nel Nord Reno-Vestfalia: la nuova ondata di contagi, al momento ben 657, si è generata all’interno di un mattatoio. La struttura è gestita da Tönnies, una grande azienda tedesca del settore della carne. In poche ore si è sollevato un vero e proprio caso nel Paese, con i funzionari regionali costretti a convocare una conferenza stampa per spiegare l’accaduto e cercare di tranquillizzare i cittadini. Le autorità sanitarie hanno provveduto al tracciamento dei contatti dei 657 cittadini trovati positivi al Covid-19: in tutto, sono 7mila le persone finite in quarantena perché hanno incontrato in questi giorni alcune delle persone trovate infette.

Al momento, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa, sono stati effettuati tamponi su circa un migliaio di persone. Nelle prossime ore, dunque, è probabile che il numero delle persone contagiate nel focolaio all’interno del mattatoio in Germania possa aumentare. L’impresa verrà temporaneamente chiusa e già si aspettano importanti conseguenze per il mercato tedesco della carne, dove secondo quanto stimato dal Consiglio di Gutersloh mancherà il 20 per cento dei prodotti del comparto.

Ma i locali dell’azienda non sono gli unici a essere stati sottoposti a chiusura per evitare il diffondersi del contagio da Coronavirus: le scuole e le ludoteche dell’intera regione sono state chiuse fino alla fine del mese. Non si tratta nemmeno dell’unico focolaio esploso all’interno di un mattatoio: già a maggio circa 600 lavoratori in alcuni macelli tedeschi erano risultati positivi al Covid-19, secondo quanto denunciato dal giornale tedesco Spiegel. Tra questi, 300 sono stati rilevati nello stabilimento Mueller Fleisch di Pforzheim, nel Baden Wuerttemberg. I mattatoi, del resto, sono dei luoghi fortemente a rischio visto che i dipendenti sono costretti a lavorare sempre a stretto contatto tra loro.

