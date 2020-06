Stati generali economia Italia di Conte: quarto giorno di incontri | DIRETTA

Oggi, mercoledì 17 giugno, è in programma il quarto giorno di incontri al casino del Bel respiro di villa Pamphili a Roma degli Stati generali, voluti dal premier Giuseppe Conte per stabilire le misure più efficaci per portare il Paese fuori dalla crisi generata in questi mesi dall’emergenza Coronavirus. Oggi gli incontri si terranno tutti nel pomeriggio dal momento che il presidente del Consiglio è atteso in mattinata alla Camera e al Senato per l’informativa in vista del prossimo Consiglio Europeo. L’incontro chiave della giornata è con il neo presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che è stato più volte critico con il governo e con il premier sulle politiche intraprese per il post emergenza Covid-19.

Stati generali: cosa è successo ieri nel terzo giorno di incontri

Il programma della terza giornata di incontri ha visto il premier Conte e gli esponenti del governo incontrare nel corso della mattinata i rappresentati di Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confartigianato e Cna. Successivamente, è stata la volta di Unioncamere, Federdistribuzione, Federterziario, Cncc e Assoeventi, mentre nel pomeriggio sono intervenuti i rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane e UeCoop e infine di Abi, Ania, Assogestioni e Federcasse. Nel corso degli incontri, al premier è arrivata la richiesta di semplificazione della Pa, una fabbrica delle competenze, la riapertura in sicurezza della scuola e l’indice di debolezza dei settori produttivi e riforma fiscale.

Il presidente del Consiglio, invece, ha spiegato che a settembre verrà presentato il piano “Recovery Italia” sulla base delle risorse che verranno stanziate dal Recovery Fund europeo, affermando anche di non “escludere altri interventi” per far fronte alla situazione causata dalla pandemia. Il premier, inoltre, ha anche fatto notare alle associazioni delle imprese presenti al tavolo, che il governo è consapevole che gli effetti della crisi devono ancora dispiegarsi.

