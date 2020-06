Orlando: “Sono in quarantena, ho preso un aereo con un positivo al Coronavirus”

Orlando: “Sono in quarantena, preso aereo con un positivo al Coronavirus”

Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia nei governi Renzi e Gentiloni e oggi vicesegretario del Pd, con un post sul suo account Facebook ha comunicato di essere stato posto in quarantena per il Coronavirus perché nei giorni scorsi ha viaggiato su un aereo dove era presente un passeggero positivo: “Ieri sono stato contattato da una dottoressa gentilissima del ministero della Sanità – ha scritto sul social – che mi ha comunicato che nei giorni scorsi avevo viaggiato su un aereo dove era presente un passeggero malato di Covid, dovrò osservare per questo alcuni giorni di isolamento“.

“Pochi minuti dopo – continua il post – mi è arrivata la telefonata dell’asl del Lazio (poiché mi trovo a Roma) competente che mi ha dato le indicazioni e le prescrizioni necessarie comprese quelle per fare il tampone. Nel pomeriggio mi è arrivata la mail con i riferimenti necessari per l’esame che ho fatto oggi. Questa mattina, infatti, nel complesso ospedaliero di S. Maria della Pietà, dopo qualche minuto di attesa, il personale, gentile e professionale, ha fatto il prelievo necessario. Adesso altra quarantena”.

Dopodiché, Orlando ha aggiunto: “Spero di essere compreso se dico che non sono esattamente entusiasta di questa ulteriore quarantena, ringrazio però tutte le donne e gli uomini del ministero e della Regione Lazio che hanno attivato e fatto funzionare con efficienza e professionalità questo servizio a tutela della nostra salute. Stiamo vincendo il virus anche grazie a loro”.

Infine, un chiarimento: “Siccome anche su questo si riescono a fare delle polemiche abbastanza stupide – ha scritto il vicepresidente del Partito democratico – chiarisco che nel mese di marzo, quando dovetti fare il primo auto-isolamento, non mi fecero il tampone perché non ero sintomatico. Adesso, sono contento che le cose siano migliorate, per tutti. La procedura mi è stata indicata con mail che mi pare inviata in automatico. Non credo l’abbiano scritta per me”.

