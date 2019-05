Live Non è la D’Urso | Ultime news | Anticipazioni | Cast | Ospiti | Streaming

LIVE NON È LA D’URSO – Una nuova avventura televisiva per Barbara D’Urso, infaticabile volto di punta di Canale 5, alla guida da mercoledì 13 marzo 2019 di Live – Non è la D’Urso. Una nuova trasmissione in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset, che negli ultimi tempi ha sofferto per gli ascolti non proprio esaltanti di alcuni suoi programmi.

Tre ore in diretta, con interviste, ospiti e tanto gossip. Insomma un format consolidato, quello che il pubblico di Carmelita segue e ama da anni, da esportare nella prima serata di Canale 5.

Di seguito troverete tutte le ultime notizie e i dettagli su Live – Non è la D’Urso.

AGGIORNAMENTO 29 MAGGIO 2019 – Stasera l’undecima puntata di Live – Torna questa sera Live Non è la D’urso, il programma in prima serata condotta da Barbara D’Urso. Anche nella puntata di oggi, mercoledì 29 maggio, tiene banco il caso Pamela Prati.

Torna infatti in studio Eliana Michelazzo, l’ex manager della Prati, che nella scorsa puntata aveva dichiarato che Mark Caltagirone non esiste. Nella puntata di oggi di Live Non è la D’Urso Eliana Michelazzo risponderà anche alle accuse fatte in un’intervista a Selvaggia Lucarelli da parte della sua ex socia Pamela Perricciolo, oltre a quanto dichiarato da Pamela Prati nell’ultima puntata di Verissimo.

Inoltre stasera a Live Non è la D’Urso ci sarà anche la mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino che Pamela Prati e Mark Caltagirone avrebbero preso in affido.

Appuntamento questa sera 29 maggio 2019 con Live Non è la D’Urso su Canale 5 dalle 21.20.

Gli ospiti della puntata di stasera di Live Non è la D’Urso

Le anticipazioni complete della puntata di stasera 29 maggio 2019

Chi è Sebastian Caltagirone

AGGIORNAMENTO 22 MAGGIO 2019 – Stasera la decima puntata di Live – Nuova puntata di Live Non è la D’Urso, la trasmissione in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5 condotta da Barbara D’Urso.

Una puntata molto attesa perché si parlerà del caso Pamela Prati e Mark Caltagirone, con l’intervista esclusiva rilasciata da Eliana Michelazzo. L’agente di Pamela Prati dirà che Mark Caltagirone non esiste, smontando il caso di gossip di cui tutti parlano.

“In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma Live. A questo punto credo non esista”, ha dichiarato la Michelazzo.

Appuntamento questa sera 22 maggio 2019 con Live Non è la D’Urso su Canale 5 dalle 21.20.

Eliana Michelazzo oggi a Live – Non è la D’Urso

Le anticipazioni della puntata di oggi di Live Non è la D’Urso

Simone Coppi, chi è il fantomatico marito di Eliana Michelazzo

AGGIORNAMENTO 15 MAGGIO 2019 – Barbara D’urso è pronta per la sua intervista a Pamela Prati. La showgirl, dopo essere andata da Verissimo e aver mostrato – soltanto a Silvia Toffanin – la fotografia del suo futuro sposo, parlerà con la conduttrice di Live Non è la D’Urso.

Tanto, troppo mistero attorno a queste nozze cancellate e all’identità dello sposo. Quale sarà la verità? Che Pamela abbia davvero raggirato tutti con questa storia o quello che ha raccontato corrisponde al vero? Secondo la showgirl, il suo futuro sposo non ha intenzione di mostrarsi in pubblico per una questione di riservatezza. Dato l’interesse pubblico, potrebbe essere una valida motivazione. Ma dopo tutto questo tempo e le continue speculazioni, è ancora il caso di parlare di riservatezza? Vedremo cosa avrà da dire Pamela Prati in merito.

Ma non si discuterà soltanto di questo. Nella serata del 15 maggio ci sarà posto anche per Rocco Siffredi, che si presterà allo scontro uno contro tutti, e a un presunto figlio di Diego Armando Maradona. Non perdetevi il nuovo appuntamento con Live non è la D’Urso in onda questa sera su Canale 5. Qui tutte le anticipazioni della nona puntata.

AGGIORNAMENTO 8 MAGGIO 2019 – Questa sera, 8 maggio, va in onda l’ottava puntata di Live – Non è la D’Urso. Al centro dell’attenzione mediatica, come ormai da tempo, il misterioso matrimonio di Pamela Prati con l’imprenditore Marco Caltagirone.

Le nozze della showgirl erano previste per oggi, ma l’agente della Prati aveva dichiarato al settimanale Oggi il rinvio del matrimonio. Pare, invece, che Pamela Prati abbia smentito la notizia tramite il proprio account Instagram. Quale sarà la verità?

Oltre alle nozze più misteriose d’Italia, Barbara D’Urso porterà in studio ancora una volta le vicissitudini di Paola Caruso e l’identità dei suoi genitori biologici. Dopo essersi ricongiunta con la madre Imma, si è passati all’identità del padre, un calciatore che però ha smentito qualsiasi relazione con Imma e dunque di non riconoscere come sua figlia la showgirl.

Non vi resta che sintonizzarvi su Canale 5 alle ore 21:25 per una nuova puntata di Live Non è la D’urso.

AGGIORNAMENTO 1 MAGGIO 2019 – Stasera la settima puntata di Live – La puntata di oggi, 1 maggio 2019, si preannuncia ricca di emozioni. Secondo quanto anticipato dalla stessa Barbara D’Urso, la protagonista indiscussa della diretta sarà di nuovo Paola Caruso. Dopo aver ritrovato la madre biologica in televisione, la showgirl ha annunciato nei giorni scorsi di essere venuta a conoscenza della vera identità del padre. Cosa farà stasera? Dirà il nome in diretta tv?

Previsti poi tanti ospiti che animeranno la serata.

Tutte le anticipazioni sulla settima puntata

AGGIORNAMENTO 17 APRILE 2019 – Stasera la sesta puntata di Live – Tra gli ospiti di stasera ci sarà Alba Parietti. Dopo le tensioni passate, la showgirl reduce dall’Isola dei Famosi (come opinionista) ha deciso di presenziare al programma della conduttrice napoletana. Il suo ruolo da opinionista nel reality show condotto dalla Marcuzzi l’ha spesso portata a esprimere il proprio parere, puntandole addosso l’attenzione dei media. E, nella serata di mercoledì, la Parietti sarà intervistata da Barbara D’Urso.

Ma non solo. Negli studi Mediaset sono attesi anche altri ospiti come Vittorio Sgarbi. L’ex politico non è nuovo al salotto della D’Urso e anche questa volta lascerà il suo contributo nel programma serale.

Tutte le anticipazioni sulla sesta puntata

AGGIORNAMENTO 10 APRILE 2019 – Stasera la quinta puntata di Live – Torna in prima serata su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, la trasmissione in onda tutti i mercoledì sera e condotta da Barbara D’Urso. Come sempre tanti gli ospiti che si alterneranno in diretta nello studio di Carmelita, per confrontarsi con gli opinionisti della trasmissione. La caratteristica del programma è la possibilità per il pubblico da casa di interagire con gli ospiti, votando attraverso il sito ufficiale e la app di Mediaset Play i propri preferiti, dando un “mi piace” o un “non mi piace”.

Ecco chi sono gli ospiti di questa puntata, in onda oggi, mercoledì 10 aprile 2019 su Canale 5. Per l’uno contro tutti ci sarà Pamela Prati, che si sarebbe sposata con l’imprenditore Mark Caltagirone. Secondo alcune fonti, però, al Comune di Roma lei sarebbe ancora nubile. C’è quindi chi ipotizza malignamente che si sia trattato di un mezzo per farsi pubblicità sui media.

Torna in studio a Live – Non è la D’Urso Paola Caruso, che si sottoporrà al test del DNA insieme alla sua presunta madre biologica. Torna in tv dopo quattro anni Emanuele Filiberto. Infine spazio nuovamente ad Asia Argento, che risponderà alle accuse lanciate proprio dal salotto di Live la settimana scorsa da Morgan.

Tutte le anticipazioni della quinta puntata di Live – Non è la D’Urso

AGGIORNAMENTO 3 APRILE 2019 – Questa sera va in onda la quarta puntata di Live – Non è la D’Urso e sarà animata da tanti nuovi ospiti. Alcuni di questi non sono certamente nuovi al salotto di Barbarella: ad esempio, Paola Caruso farà ritorno ma questa volta non con il suo bebè (presentato in precedenza al pubblico Mediaset) ma per incontrare dopo 34 anni la sua presunta madre biologica; quest’ultima aveva riconosciuto Paola in un altro programma della D’Urso (Domenica Live) e finalmente, dopo tanti anni, le due s’incontreranno in prima serata su Canale 5.

Un altro ospite atteso (e in fondo scontato) è Morgan, che dovrà ribattere alle dichiarazioni della sua ex Asia Argento, ospite la scorsa settimana da Barbara. E ancora, lo studio sarà animato dalla verità della coppia di sposi Tony Colombo e Tina Rispoli e infine da Pupo, che racconterà della sua relazione a tre con moglie e compagna.

Tutte le anticipazioni della quarta puntata di Live – Non è la D’Urso

AGGIORNAMENTO 27 MARZO 2019 – Stasera la terza puntata di Live – Torna l’appuntamento settimanale con Live Non è la D’Urso, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5. Anche in questo appuntamento, tanti gli ospiti e i momenti di intrattenimento tanto amati dal pubblico, che avrà la possibilità di interagire in tempo reale sui social, il sito e la app ufficiali del programma, esprimendo il proprio “mi piace” o “non mi piace”.

Al centro di questa terza puntata, in diretta mercoledì 27 marzo, le confessioni di Asia Argento, la popolare attrice che ha animato il movimento di protesta contro le molestie nel cinema accusando il produttore Weinstein. La donna, poi, a sua volta è stata accusata dal giovane attore Jimmy Bennett. Ma con Asia Argento si parlerà anche di gossip, vista la sua breve storia con Fabrizio Corona.

Tutti gli ospiti della terza puntata di Live – Non è la D’Urso

Tra gli altri ospiti della puntata, anche il cantante Marco Carta, che proprio da Barbara D’Urso ha fatto il suo coming out, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, che si confronteranno sul tema dei diritti civili, in vista del Congresso delle Famiglie di Verona.

Spazio inoltre per la presenza di Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, e infine per le due gemelle Dellai.

Le anticipazioni complete della terza puntata di Live – Non è la D’Urso

AGGIORNAMENTO 20 MARZO 2019 – Stasera la seconda puntata di Live – È già mercoledì e questo significa che siamo tutti pronti per una nuova, sorprendente puntata di Live-Non è la D’Urso. Il nuovo talk show di Canale 5 torna con tanti ospiti e molto divertimento, con due punti fissi: la conduzione di Barbara D’Urso e la forte componente social della trasmissione, con la possibilità per gli spettatori di interagire con il programma tramite canali ufficiali, sito e app.

Anche per questa seconda puntata sono tanti gli ospiti: Brigitte Nielsen, mamma a 54 anni, le ex regine delle televendite Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, il sosia di Michael Jackson Léo Blanco, la ex Bonas di Avanti un altro (fresca di parto) Paola Caruso. E le sorprese non finiscono qui: chi ci sarà dentro le sfere tipiche del “due contro tutti”. Lo scopriremo stasera a partire dalle 21.20.

Le ultime anticipazioni di Live – Non è la D’Urso

Live non è la D’Urso | Di cosa si tratta | Anticipazioni

La nuova trasmissione va in onda ogni mercoledì sera su Canale 5 a partire dalle 21.20. Un talk fatto di interviste a personaggi e vip tra i più popolari, bello stile della conduttrice napoletana. Ma al tempo stesso un programma che prova ad innovare, portando in tv il meccanismo e i linguaggi dei social.

Barbarella, d’altronde, è seguitissima su internet: le sue faccette o i momenti più trash delle sue trasmissioni diventano subito virali su Instagram e Twitter.

“L’azienda ha il desiderio di avere un prime time continuativo. Questo è un ‘programma di parola’, con delle persone che interagiscono, però non è un varietà con il cantante che si esibisce, con degli stacchetti… E non è nemmeno un format”, ha dichiarato la vulcanica presentatrice.

Insomma un progetto a lunga gittata, che punta a fidelizzare il pubblico del mercoledì sera. Per questo andrà avanti almeno fino all’estate, ma con l’obiettivo di diventare un pilastro di Canale 5. Ovviamente la rete si aspetta anche buoni ascolti, almeno il 12% di share, come ha confermato il direttore Giancarlo Scheri.

Ma vediamo più nel dettaglio il meccanismo di Live – Non è la D’Urso. Al centro ci saranno gli ospiti con le loro storie, ma non solo. “Il pubblico a casa avrà un ruolo centrale, potrà, infatti, esprimersi attraverso i social, il sito e l’app del programma. E potrà commentare le storie e mettere ‘mi piace’ o ‘non mi piace’, proprio come su Facebook o Instagram. Alla fine si scoprirà il responso del pubblico sulle storie”, ha raccontato Barbarella durante la conferenza di presentazione.

Un rapporto molto più diretto con quanto avviene in diretta, con la possibilità di commentare non solo sui propri profili social, ma creando una vera e propria community attraverso i canali ufficiali della trasmissione, come una app dedicata e il sito.

Ma non sono solo queste le novità del nuovo programma di Barbara D’Urso. A commentare quanto viene detto dagli ospiti ci saranno anche cinque persone presenti in studio, nascoste dentro altrettante sfere bianche e rosse. Si tratta di amici o parenti del personaggio in quel momento nel salottino di Carmelita per l’intervista.

E ancora, come di consueto nei suoi programmi, non mancherà il momento talk con giornalisti e opinionisti per dibattere di un tema caldo. Ma le chicche non sono ancora finite. Spazio anche all’ascensore, in cui due persone che hanno litigato o comunque con un conto in sospeso si ritrovano chiuse insieme in un’ascensore per mezz’ora.

Infine il drive in, momento durante il quale viene proiettato un video ad hoc su uno degli ospiti della trasmissione. Insomma, un programma in stile D’Urso ma con diverse novità e attrazioni adatte alla prima serata.

“Mediaset ha deciso di portare ‘Domenica Live’ in prima serata, ovviamente in una versione più scintillante”, ha raccontato Barbara in un’intervista a Sorrisi e canzoni. “È la D’urso che arriva in prima serata con il suo mondo, il suo linguaggio, le sue storie”.

Tutte le anticipazioni di Live – Non è la D’Urso

Live non è la D’Urso | Ospiti

Fulcro principale di Live-Non è la D’Urso sono gli ospiti. Come già anticipato, il nuovo programma di Canale 5 – a differenza di quelli pomeridiani condotti sempre dalla D’Urso – dà molto più spazio al gossip e al mondo dello spettacolo e non si occupa invece di cronaca e politica. Gli ospiti, dunque, sono tutti star della tv, del cinema, della musica e dei social.

Nella prima puntata, ad esempio, sono arrivati in studio Fabrizio Corona, che ha chiesto scusa alla conduttrice per un fatto del passato, quando pubblicò alcune foto di uno dei figli della D’Urso accusandolo di fumare uno spinello; Thomas Markle Junior, il fratello della principessa Meghan che lei non vuole più vedere; Al Bano e Loredana Lecciso, con i due figli Al Bano Junior e Jasmine; Heather Parisi, che sicuramente non rinuncerà a lanciare qualche frecciata alla sua “nemica amatissima” Lorella Cuccarini.

Litigio Corona-D’Urso: ecco perché i due non si parlano da anni

Nella seconda puntata, invece, ci sarà spazio per Brigitte Nielsen, diventata mamma a 54 anni, che presenterà la piccola Frida (9 mesi) e parlerà del figlio Aaron (concorrente all’Isola dei Famosi), le ex regine delle televendite Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, il sosia di Michael Jackson Léo Blanco (11 interventi per assomigliargli) e la ex Bonas di Avanti un altro (fresca di parto) Paola Caruso.

Gli ospiti di Live – Non è la D’Urso

Live non è la D’Urso | Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è uno dei volti di punta di Mediaset. Presidia da dieci anni la fascia pomeridiana, tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì con il suo Pomeriggio Cinque. In più, come se non bastasse, è al comando della domenica di Canale 5 con la trasmissione Domenica Live, quest’anno ridotta in quanto a durata per via dei tanti impegni della quasi 62enne.

Instancabile macchina televisiva, ha accettato la sfida della prima serata del mercoledì con il nuovo format di Non è la D’Urso. In più tornerà nei prossimi mesi con un altro gravoso impegno quale è il Grande Fratello, giunto alla sedicesima edizione.

Nell’inverno 2019, per non farsi mancare nulla, è tornata a vestire i panni di attrice, con la nuova stagione della Dottoressa Giò, che verrà confermata con nuovi episodi.

Tutti i dettagli sulla carriera di Barbara D’Urso

Live non è la D’Urso | Diretta tv e streaming

Live Non è la D’Urso va in onda ogni mercoledì sera a partire dal 13 marzo 2019 in prima serata su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset è visibile in chiaro per tutto al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre, ma anche in HD al canale 505. Sul satellite è disponibile sulla piattaforma Tivusat e su Sky, al canale 105 del decoder.

Per chi non fosse a casa, nessun problema. Potete seguire la nuova trasmissione di Barbara D’Urso in diretta streaming grazie alla piattaforma MediasetPlay, disponibile gratuitamente su pc, smartphone, tablet e smart tv.

Inoltre, sempre con Mediaset Play è possibile rivedere in qualsiasi momento le puntate di Non è la D’Urso grazie alla funzione on demand.

Dove vedere Live non è la D’Urso in streaming