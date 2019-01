Governo ultime news | Le notizie sul governo e sulla politica italiana | Le notizie del giorno in Italia | Diretta Live (aggiornare la pagina per le ultimissime)

GOVERNO ULTIME NEWS – Giovedì 10 gennaio – ore 7.00 – Sea Watch, dopo lo scontro nella maggioranza arriva l’accordo sui migranti, li accoglierà la Chiesa Valdese – Il governo ha trovato un accordo sull’accoglienza di alcuni migranti sbarcati nella giornata del 9 gennaio dalla nave Sea Watch a Malta – Dopo le tensioni all’interno della maggioranza, e l’irritazione di Matteo Salvini per la decisione del premier Conte, è stato convocato un vertice di due ore nella tarda serata. (Qui i dettagli)

Mercoledì 9 gennaio – ore 21.00 – Carige, Di Maio: “Pubblicheremo elenco dei debitori, sono i soliti noti” – Il governo chiederà al commissario di Carige l’elenco dei debitori della banca e pubblicherà i nomi “dei soliti noti che hanno avuto favori dalle banche in questi anni, e la faremo pagare a tutti i banchieri che hanno ridotto così quella banca per fare favori”. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta su Facebook.

“Scriveremo al commissario di Carige e gli chiederemo di rendere noto al governo l’elenco dei debitori” ha spiegato. “Vogliamo sapere chi sono i De Benedetti di Carige. Vogliamo vedere se ci sono legami con gli ex amministratori delegati di Carige, perché chiederemo, nel caso, di promuovere azione nei loro confronti”. E, ha aggiunto: “Pubblicheremo quei nomi. Nessun banchiere resterà più impunito, la musica sulle banche è cambiata”.

ore 19.00 – Salvini da Varsavia avverte l’Europa: “Io leader dei sovranisti. Il futuro è l’asse italo-polacco” – In pieno scontro di governo, con le polemiche in corso su migranti e, di riflesso, sul reddito di cittadinanza, Salvini guarda alle Europee e si prepara all’eventualità di una fine anticipata dell’alleanza con il Movimento 5 stelle. Qui l’esito del suo viaggio in Polonia.

ore 18.50 – Salvini: “In Ue patto come quello Lega-M5S” –“Ho proposto al leader del PiS Jaroslav Kaczinski ed ho intenzione di proporlo ad altri un patto per l’Europa con una serie di punti in comune sul modello dei quello tra Lega e M5S per il governo italiano in cui italiani, polacchi, spagnoli, danesi e gli altri decidono se essere o no d’accordo. Ci lavoreremo prima delle elezioni”, ha affermato il ministro dell’Interno Salvini nel corso della sua visita in Polonia.

“L’obiettivo è che con le prossime elezioni europee all’Europarlamento i sovranisti siano il primo movimento politico, siano fondamentali nel prossimo Parlamento e con i numeri di oggi della delegazione italiana e quella polacca, siamo determinanti e lavoreremo quindi per essere presenti ovunque”.

ore 18.35 – Referendum, fissato quorum di approvazione al 25 per cento – Il 9 gennaio 2019 è arrivato il parere positivo della relatrice Fabiana Dadone, in quota M5S, sull’emendamento presentato dal Pd che fissa al 25 per cento il quorum necessario per il referendum propositivo. Qui abbiamo spiegato cosa cambia rispetto alla proposta originale di M5S.

ore 17.20 – Tav, consegnata analisi costi-benefici – Il 9 gennaio 2019 il governo ha ricevuto l’analisi costi-benefici sul dossier Tav. Questo l’annuncio fatto dal professore Marco Ponti, membro della commissione incaricata dal ministero delle Infrastrutture, durante una diretta di Sky Tg24 (qui l’articolo completo).

ore 15.30 – Salvini, vertice di governo in serata – “Serve subito un chiarimento nel governo. È ovvio”. Il vicepremier ha spiegato che in serata ci sarà un incontro nel governo per risolvere la questione.

ore 15.00 – Reddito cittadinanza, Salvini: “Senza pensioni invalidità non lo votiamo”. “Sentirò Di Maio. Noi il reddito di cittadinanza senza la parte sulle pensioni d’invalidità non lo votiamo. Spero che manchi qualche tabella…”, ha detto Matteo Salvini parlando a Varsavia del reddito di cittadinanza.

ore 13.55 – Sea Watch, Salvini: “Io non consultato. Non autorizzo niente” – Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha dichiarato di non essere stato consultato sulla redistribuzione dei migranti presenti su Sea Watch e Sea Eye e che non ha intenzione di “autorizzare niente”.

ore 13.35 – Carige, Giorgetti: “Nazionalizzazione ipotesi concreta” –“La nazionalizzazione della Banca genovese è un’ipotesi concreta. Lo vedremo esattamente tra due, tre, quattro, cinque settimane. Nel decreto legge, nella seconda parte, c’é scritto che la ricapitalizzazione precauzionale passa attraverso altri organismi, Banca centrale europea e Commissione europea. Quindi non dipende solo da noi”, ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.

ore 12.45 – Salvini in Polonia: “No arrivi, velocizziamo le espulsioni” – “Non sono d’accordo con nuovi arrivi, dobbiamo anzi velocizzare le espulsioni. La nuova Europa che nascerà a giugno sarà diversa. I singoli Stati devono poter proteggere i loro confini, per questo non abbiamo firmato il global compact. Abbiamo un piano di azione comune”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in visita a Varsavia in Polonia.

“Dobbiamo ripartire dalla famiglia e dagli scambi commerciali. Polonia e Italia saranno protagoniste di una nuova Europa con meno finanza e più sicurezza, che si garantisce difendendo il diritto dei paesi a proteggere i propri confini”.

ore 9.00 – Carige, il governo stanzia un fondo da 1,3 miliardi di euro per ‘salvare’ la banca – Il decreto è stato trasmesso alle Camere e prevede un fondo da 1,3 miliardi di euro per ‘salvare’ la banca. Il testo non è altro che una fotocopia del Dl 237/2016, che il governo Gentiloni pubblicò per salvare Monte dei Paschi e le venete. Qui tutto quello che c’è da sapere.

ore 8.15 – Il presidente dell’Inps Tito Boeri contro la manovra: “Aumenteranno le tasse e il lavoro nero” – Tito Boeri, presidente dell’Inps, torna ad attaccare duramente il governo. Questa volta Boeri se la prende con i due provvedimenti cardine della manovra del governo giallo-verde: quota 100 e reddito di cittadinanza. Qui l’articolo completo.

Martedì 8 gennaio – ore 20.30 – Sea Watch, Conte contro Salvini: “Niente sbarchi in Italia? Li andrà a prendere con l’aereo” – “Vorrà dire che non li faremo sbarcare, li andrò a prendere con l’aereo e li riporterò”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Porta a porta in onda stasera, ha replicato al ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha chiuso all’ipotesi di accogliere in Italia alcuni dei migranti a bordo delle due imbarcazioni al largo di Malta.

“In questo caso specifico” ha ribattuto il premier “credo che il sistema Italia possa sopportare poche donne e pochi bambini da portare in Italia, come caso eccezionale. Se marchiamo bene il senso dell’eccezionalità di un intervento di questo tipo, non credo che la linea del governo possa essere tacciata di incoerenza”.

“Chi ha veramente ha a cuore il futuro di migliaia di africani deve evitare che qualsiasi barcone arrivi in Italia: non cambierò mai idea” la replica del ministro dell’Interno Matteo Salvini in diretta Facebook. “Non ci sarà mai l’ok mio e di alcun ministro della Lega, anche se mi si dice è in via eccezionale”. (Qui i dettagli sulla prima e vera crisi di governo)

ore 20.20 – Reddito di cittadinanza, rimodulate le risorse. Per il reddito di cittadinanza, il governo punta a stanziare 5.974 milioni nel 2019, 7.571 nel 2020, 7.818 milioni nel 2021 e 7.663 milioni a decorrere dal 2022. È quanto si evince dall’ultima bozza del provvedimento. Nella precedente versione, i limiti di spesa erano di 6.110 milioni nel 2019, 7.755 nel 2020, 8.017 nel 2021 e 7.841 a decorrere dal 2022.

Resta confermato che in caso di esaurimento delle risorse disponibili “entro 30 giorni” si “ristabilisce la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio”. E contemporaneamente, “nuove domande ed erogazioni sono sospese”.

ore 19.20 – Migranti, Conte: “Accogliere donne e bambini non è incoerenza” – “Non ha più senso tenere in mare quelle persone. C’é un limite oltre il quale non si può andare”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “In questo caso specifico, credo che il sistema Italia possa sopportare poche donne e pochi bambini da portare in Italia, come caso eccezionale. Se marchiamo bene il senso dell’eccezionalità di un intervento di questo tipo, non credo che la linea del governo possa essere tacciata di incoerenza” (qui gli aggiornamenti sulla Sea Watch)

ore 14.10 – Carige, Di Maio si difende in 10 punti su Facebook – Il vicepremier M5S Luigi Di Maio ha risposto con un lungo post su Facebook alle accuse di incoerenza sul decreto salva-Carige. Nel post Di Maio attacca l’ex segretario del Partito democratico Matteo Renzi, l’ex ministra Maria Elena Boschi e i giornali, colpevoli a suo avviso di diffondere “balle”. Qui i 10 punti pubblicati dal leader 5 Stelle.

ore 13.45 – Carige, il Pd: “Conte chiarisca conflitto d’interessi” – Dopo il decreto del Governo per salvare Carige il Partito democratico solleva dubbi su presunti conflitti d’interesse tra la banca e il premier Giuseppe Conte. “Conte è stato socio di Guido Alpa, a lungo consigliere di Carige e della sua Fondazione. Conte stesso è stato consulente di Raffaele Mincione, banchiere socio Carige”, scrive su Facebook Luigi Marattin, capogruppo Pd in commissione Bilancio alla Camera. “Quando il Consiglio dei ministri ieri sera ha votato il Salva-Carige, il presidente Conte è uscito dalla sala, come si dovrebbe fare quando vi è fondato sospetto di possibile conflitto di interesse? Gradita risposta”, scrive Marattin, che poi avverte: “Se non arriva, provvederemo a inviare la domanda per vie ufficiali”. [Leggi l’articolo completo]

ore 11.15 – Le bugie del governo sul caso di Sea Watch 3 e Sea Eye – Il quotidiano la Repubblica, in possesso dei documenti ufficiali di bordo, ha rivelato che il governo ha raccontato delle bugie sul caso. Secondo la versione dell’esecutivo, le due ong Sea Watch e Sea Eye avrebbero agito in “piena violazione delle normative marittime” perché avrebbero disobbedito alle “disposizioni della Guarda costiera libica”. I documenti stilati dall’equipaggio delle due imbarcazioni, raccontano però un’altra versione di quanto accaduto. A questo link la ricostruzione.

ore 11.00 – Sondaggio elettorale: Lega in calo – Si sta riducendo il vantaggio della Lega sul Movimento Cinque Stelle. È quanto emerge dal consueto sondaggio settimanale condotto da Swg per il TgLa7. Il distacco tra i due partiti si è ridotto nell’ultima settimana di 0,6 punti percentuali: da 6,5 per cento a 5,9 per cento. Se si votasse oggi, il Carroccio avrebbe un consenso intorno al 32,2 per cento dei voti [Leggi l’articolo completo – qui tutti gli ultimi sondaggi].

ore 8.00 – Carige, il governo vara le misure per “salvare” la banca genovese – Il governo del Movimento Cinque Stelle, quello che ha sempre protestato contro il salvataggio delle banche, ha deciso di concedere la garanzia pubblica a Banca Carige. Il consiglio dei ministri, riunito d’urgenza, ha approvato un decreto in favore dell’Istituto di Genova, aprendo alla possibilità di nazionalizzazione. (A questo link tutti i dettagli).

Lunedì 7 gennaio – ore 19.40 – Salvini: “Accogliere 15 famiglie? No, sarebbe cedimento” – “Sono furbetti che cambiano bandiera e non rispettano le regole. Non sono delle Ong serie. Stiamo parlando di due imbarcazioni di furbetti, una olandese e una tedesca, che sono in acque maltesi. Che c’entra l’Italia? Facciano il loro dovere, che l’Italia ha fatto il suo”, ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Salvini a ‘Quarta Repubblica’.

“Accogliere le 15 famiglie di migranti a bordo della Sea Watch sarebbe un segnale di cedimento che farebbe dire agli scafisti. Io dico agli scafisti ‘basta, stop, fine, chiuso’. Io sono coerente” (qui tutti gli aggiornamenti)

ore 19.30 – Gilet gialli, Parigi: “Di Maio-Salvini facciano pulizia a casa loro” – “La Francia si guarda bene dal dare lezioni all’Italia. Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro”. Questo il commento rilasciato via Twitter dalla ministra per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, dopo le parole di sostengo pronunciate dal leader 5 Stelle nei confronti dei gilet gialli.

ore 18.00 – Ultras, Salvini: “No chiusura stadi, è una resa dello Stato” – “Dobbiamo garantire che chi sbaglia deve essere punito e chi è tesserato deve pagare il doppio perché ha una responsabilità in più”, ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che si è anche detto contrario alla chiusura degli stadi e al divieto alle trasferte.

ore 17.10 – Nominato commissario dell’Iss – Silvio Brusaferro è stato nominato commissario dell’Istituto Superiore di Sanità, secondo quanto comunicato dal ministero della Salute.

ore 14.40 – Gilet gialli, Salvini: “Sostegno, ma condanna a violenze” –“Sostegno ai cittadini perbene che protestano contro un presidente che governa contro il suo popolo ma assoluta, ferma e totale condanna di ogni episodio di violenza che non serve a nessuno”. Lo scrive in una nota il vicepremier leghista Matteo Salvini, dopo che il collega M5S Luigi Di Maio ha inviato una lettera di sostegno al movimento di protesta francese.

ore 14.00 – Di Maio ai gilet gialli: “Non mollate, i 5 Stelle sono con voi” – Il vicepremier Luigi Di Maio ha lanciato un messaggio al movimento francese dal Blog delle Stelle e ha invitato i gilet gialli a continuare la loro battaglia contro il governo Macron. Nella sua lettera, il leader 5 Stelle ha paragonato il suo movimento a quello dei gilet gialli e ha promesso loro di aiutarli mettendo a disposizione alcune funzionalità della piattaforma Rousseau (qui l’articolo completo).

ore 13.45 – Sea Watch, Salvini pronto a scontro nel governo – Secondo fonti della Lega, il ministro dell’Interno Salvini è pronto allo scontro con il Movimento 5 Stelle sulla questione migranti. Il vicepremier leghista, riferisce Agi, è “molto deciso e non intende cedere” dalla sua posizione di contrarietà e il rischio è che si profili un nuovo caso Diciotti. Come ministro dell’Interno, il leghista è “determinato a dichiarare ‘non sicuro’ alcun porto” per poter da bloccare l’accoglienza che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha “già promesso e organizzato, senza confrontarsi con alcuno”.

ore 13.25 – Sondaggi: il M5S riduce il distacco dalla Lega – Secondo un sondaggio condotto dall’istituto Gfp per il sito d’informazione La Notizia, se si votasse oggi la Lega raccoglierebbe circa il 31,5 per cento dei consensi, mentre il M5S si fermerebbe a quota 28,6 per cento. Tuttavia dalla rilevazione emerge un trend di crescita per il movimento guidato da Luigi Di Maio, che nelle ultime due settimane dell’anno avrebbe guadagnato quasi un punto e mezzo, accorciando il distacco dal Carroccio. [Leggi l’articolo completo]

ore 11.00 – Il sindacato dei pompieri denuncia Salvini: “Non può mettere la nostra divisa in pubblico” – Il sindacato Usb dei Vigili del Fuoco ha inviato una lettera di denuncia al ministro dell’Interno Matteo Salvini per ““porto abusivo di divisa”.

Per il sindacato, il fatto che Salvini abbia indossato più volte il giubbotto dei pompieri in occasioni pubbliche costituisce una violazione dell’articolo 498 del Codice penale. Qui l’articolo completo.

ore 7.45. Legittima difesa: Bongiorno “si farà presto, è buon senso”. “La legittima difesa non si tocca”: lo ha ribadito il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, in un’intervista al Messaggero in cui si è detta convinta che la legge fortemente voluta dalla Lega “otterrà il via libera in tempi brevi”, comunque prima delle europee, e “M5s rispetterà il contratto”. “Questa legge si farà e si farà in tempi brevi”, ha assicurato la Bongiorno, “non vedo assolutamente il problema delle divisioni nei 5 Stelle, e tra 5 Stelle e Lega. Su quel testo, che afferma che tra l’aggressore e l’aggredito va difeso quest’ultimo, c’è intesa. Se c’è qualcuno che non la pensa così, va contro la logica e il buon senso. Io da avvocato ho difeso un gran numero di persone aggredite in casa. Anche quando poi sono state assolte, hanno avuto la vita segnata dal calvario di processi lunghissimi”.

Domenica 6 gennaio – ore 19.20 – Referendum propositivo: è scontro tra Lega e M5s. Quello del referendum propositivo è uno dei temi di scontro tra 5Stelle e Lega. Il referendum propositivo approderà in aula a Montecitorio il 16 gennaio, e sarà il primo passo dei 5Stelle verso la riforma costituzionale da loro proposta. Entro lunedì 7 gennaio 2019 potranno essere presentati gli emendamenti, ma dalla Lega sono arrivati i primi segnali di preoccupazione. Oggi è andato in scena il botta e risposta tra il vicepremier Matteo Salvini e il ministro per i rapporti con il parlamento, il 5Stelle Riccardo Fraccaro.



Salvini in un’intervista al Tg3 ha dichiarato: “Il quorum è necessario. Coinvolgere i cittadini è fondamentale, la Svizzera è un modello, però un minimo di quorum bisogna metterlo altrimenti qui si alzano in dieci la mattina e decidono cosa fare”.

Subito la risposta dei cinquestelle nella persona di Fraccaro: “Condivido con Salvini l’idea che la Svizzera sia un modello e che i cittadini vadano coinvolti sempre di più nei processi decisionali. A tal propositivo va ricordato che in Svizzera c’è il quorum zero e che anche il contratto di Governo prevede espressamente di cancellare il quorum, proprio per incentivare la partecipazione attiva”.

ore 16.00 – Trivelle, scontro nel governo. Di Maio autorizza e il ministro Costa si oppone. “Da quando sono Ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e mai lo farò’”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa su Facebook. “Non sono diventato Ministro dell’Ambiente per riportare l’Italia al Medioevo economico e ambientale anche se arrivasse un parere positivo della Commissione Via, non sarebbe automaticamente una autorizzazione. Voglio che sia chiaro”.

Il caos è scoppiato a seguito della denuncia dei Verdi, in particolare di Angelo Bonelli, che sabato 5 gennaio ha reso noto l’ok da parte del Mise a tre nuovi permessi di ricerca del petrolio nel mar Ionio su una superficie complessiva di 2200 chilometri quadrati a favore della società americana Global Med Llc, con sede legale in Colorado, Usa. [continua a leggere]

ore 14.30- Reddito cittadinanza, Di Maio: “I pochi furbetti li prenderemo”. “Sui decreti ne vedete già tanti in giro, dobbiamo sistemare delle ultime cose ma il cronoprogramma verrà rispettato cioè il Decreto su quota cento e reddito di cittadinanza si farà nei prossimi giorni”, ha detto il vice premier Luigi Di Maio.

“Ci sarà qualche furbetto che riusciremo a trovare perché oggi sia la Guardia di Finanza sia le altre autorità avranno un particolare sistema di controllo sul reddito di cittadinanza non è niente di particolarmente tecnologico, abbiamo deciso di aprire un focus su coloro che prendono il reddito, però vorrei dire anche una cosa che le persone in difficoltà in questo Paese, i disoccupati, gli imprenditori caduti in disgrazia, non sono dei furbi la maggioranza delle persone a cui si rivolge questo strumento sono persone oneste che nonostante stiano in difficoltà continuano a comportarsi onestamente e quelle persone noi vogliamo aiutare”, ha detto Di Maio.

“Ci saranno dei furbetti, sono una minima parte e li prenderemo, li troveremo, ovviamente rischiano pene severe per circa 6 anni di carcere non vedranno più il progetto del reddito di cittadinanza”, spiega ancora. “Prima si diceva che non l’avremmo mai fatto, adesso che lo abbiamo fatto si dice che la platea si è ridotta in ogni caso non va mai bene, qualsiasi cosa noi facciamo per aiutare le persone deve essere sempre vista in maniera negativa perché siamo questo Governo, se c’erano quelli di prima che hanno dato 20 miliardi di euro alle banche, osannavano continuamente come hanno sempre fatto ogni giorno”, conclude Di Maio.

ore 9.00 – Salvini, “giusto che Di Maio parli ma decido io” – “In Italia non arriva proprio nessuno. Porti chiusi, sbarrati. Giusto che Di Maio parli e che dica il suo pensiero. E va benissimo che parlino pure Fico e Di Battista e che si discuta tra di noi e con il premier Conte, ma in materia di migranti quello che decide sono io”. Lo dice il vice premier, Matteo Salvini, in un colloquio con il Messaggero. (Qui i dettagli)