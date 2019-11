Stasera in tv 6 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Viva RaiPlay

20:50 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:35 – La La Land

Questa sera su Rai 1 va in onda il film La La Land, il musical di Damien Chazelle vincitore di 6 Oscar e 7 Golden Globe, con Emma Stone e Ryan Gosling.

Trama: Mia, un’aspirante attrice, si innamora di Sebastian, pianista jazz che sogna di aprire un locale tutto suo.

Ecco il trailer:

RAI 2

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Volevo fare la Rockstar

Questa sera su Rai 2 arriva la seconda puntata della fiction Volevo fare la Rockstar, con Giuseppe Battison e Valentina Bellè.

Trama: Olivia, determinata più che mai a seguire il suo sogno, è pronta a tutto per incidere il suo disco. Francesco, che ha investito tutti i suoi risparmi nel supermercato, riceve una brutta sorpresa. Eros cerca di ingraziarsi Martina, secchiona della classe, per alzare la media dei suoi voti.

Il cast completo della serie Volevo fare la rockstar

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 torna Federica Sciarelli con una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia weekend

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, il programma di approfondimento settimanale condotto da Mario Giordano.

STASERA IN TV 6 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Oltre la soglia

Su Canale 5 va in onda in prima tv la prima puntata della miniserie Oltre la soglia, con protagonista assoluta Gabriella Pession.

Trama: Il primario del reparto di psichiatria infantile, Tosca Navarro (Gabriella Pession) deve affrontare un caso enigmatico. Arrestato per vandalismo, Jacopo (Ludovico Tersigni) mostra tratti di genialità e un’intelligenza ben al di sopra della media. Capire il mistero del suo disagio non sarà facile. Ma anche Tosca sembra nascondere un segreto. C’è poi Dora (Sofia Iacuitto) che ha 13 anni e sembra temere di poter essere tagliata a metà, eppure nessun pericolo reale la minaccia. Tosca dovrà esplorare la mente della giovane paziente per aiutarla a comprendere l’origine di questa paura e a liberarsene. Intanto, dopo aver ceduto alla passione con il pm PierGiorgio Di Muro (Giorgio Marchesi), per Tosca c’è una conseguenza imprevista.

Il cast completo di Oltre la soglia

Ecco il trailer:

GUIDA TV 6 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Outcast – L’ultimo templare

Su Italia 1 questa sera arriva il film Outcast – L’ultimo templare, del 2014, con Nicolas Cage, Hayden Christensen, Yifei Liu, Fernando Chien, Andy On, Anoja Dias Bolt, Simon Chin.

Trama: Durante il XII secolo, quando l’erede al trono imperiale cinese diventa bersaglio del disprezzato fratello maggiore, l’unica speranza di salvezza del giovane principe è rappresentata dalla protezione della sorella e dall’aiuto del riluttante e stanco guerriero crociato Arken (Hayden Christiansen). Per assicurare al principe il suo regno e difenderlo dalla morte, Arken dovrà vincere prima i propri demoni personali e mobilitare Gallain (Nicolas Cage), un leggendario crociato trasformatosi in bandito.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 6 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 torna Andrea Purgatori con un’altra, avvincente puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 6 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 18 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 45 – Prima TV

21:30 – X Factor 2019 – Live 2

Su Tv8 questa sera va in onda in replica il secondo Live di X Factor 2019, andato in onda su Sky Uno giovedì scorso.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:05 – Out of Blue – Indagine pericolosa

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Ma cosa ci dice il cervello

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Ma cosa ci dice il cervello, con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino.

Trama: Giovanna è una donna dimessa e noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro la sua scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi Fantastici 5, tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell’assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 6 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

18:55 – Lokomotiv Mosca – Juventus (diretta)

21:00 – Atalanta – Manchester City (diretta)

Anche su Sky Sport Uno stasera va in onda in diretta la Champions League: prima Lokomotiv Mosca-Juventus, dopo Atalanta-Manchester City. Lo spettacolo è assicurato.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily Ep. 14 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Monaco

21:15 – MasterChef USA

Questa sera su Sky Uno va in onda in prima tv un nuovo episodio di MasterChef USA.

