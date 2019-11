La La Land: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Rai1

Questa sera, mercoledì 6 novembre, in prima serata su Rai 1 alle 21.20 va in onda La La Land, film del 2016 per la regia di Damien Chazelle. Il film, una commedia sentimentale realizzata come un musical contemporaneo che racconta la storia d’amore tra un musicista jazz e un’aspirante attrice, vede come protagonisti, nel ruolo di Mia e Sebastian, Ryan Gosling ed Emma Stone. Presentato in anteprima alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, la pellicola ha voluto omaggiare i film musicali degli anni Cinquanta e Sessanta ed è stato premiato con 6 statuette agli Oscar 2016 (miglior film, miglior regista, miglior attore, miglior attrice, migliore sceneggiatura originale, migliore colonna sonora), sette Golden Globe e con il Premio del Pubblico al Toronto International Film Festival.

In quanto al titolo, La La Land è sia un riferimento alla città di Los Angeles sia al significato di essere nel “mondo dei sogni” o “fuori dalla realtà” ed ha portato Emma Stone a ricevere la Coppa Volpi a Venezia per la migliore interpretazione femminile. In generale, il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, diventando uno dei film più premiati e apprezzati del 2016.

Ma vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in tv e in streaming.

La La Land film: la trama

La storia raccontata nella pellicola è quella di una emozionante, appassionata e burrascosa storia d’amore. Da una parte c’è Mia (Emma Stones), aspirante attrice, e dall’altra c’è Sebastian (Ryan Gosling), musicista jazz. Entrambi sono andati a vivere a Los Angeles per cercare di intraprendere un’agognata carriera di successo. Nel frattempo, per sbarcare il lunario, lei serve cappuccini agli attori, mentre Sebastian suona nei piano bar dei locali.

Dopo una serie di incontri casuali tra Mia e Sebastian scoppia la passione e inizia una relazione amorosa fatta per lo più di sostegno reciproco: lui crede in lei e lei in lui, ed entrambi cercano di non far smettere l’altro di credere nei propri sogni e nella loro realizzazione. Saranno proprio i sogni, però, quando il successo arriverà a bussare alle loro porte, a mettere in discussione il loro rapporto. I due amanti, infatti, vedranno il loro amore minacciato dalle scelte che le rispettive ambizioni li porteranno a compiere.

La trama e il finale di La La Land

La La Land film: il cast

Qui di seguito il cast completo di attori del film con i rispettivi personaggi interpretati dai protagonisti:

Ryan Gosling – Sebastian Wilder

– Sebastian Wilder Emma Stone – Mia Dolan

– Mia Dolan John Legend – Keith

– Keith J. K. Simmons – Bill

– Bill Rosemarie DeWitt – Laura Wilder

– Laura Wilder Finn Wittrock – Greg Earnest

– Greg Earnest Sonoya Mizuno – Caitlin

– Caitlin Jessica Rothe – Alexis

– Alexis Callie Hernandez – Tracy

– Tracy Tom Everett Scott – David

– David Damon Gupton – Harry

– Harry Josh Pence – Josh

– Josh Jason Fuchs – Carlo

– Carlo Miles Anderson – Alistair

Il cast del film La La Land

La La Land film: il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film:

Le migliori frasi di La La Land

La La Land film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere La La Land in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 6 novembre 2019 – a partire dalle 21.25 su Rai 1, subito dopo la puntata de I Soliti Ignoti – Il Ritorno.

Potrebbero interessarti Il 6 novembre si festeggia lo Stranger Things Day Outcast – L’ultimo templare: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1 Oltre la soglia streaming e diretta tv: dove vedere la serie tv di Canale 5

La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 501 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 101 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 1 in streaming