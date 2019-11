La La Land, la trama e il finale del film premio Oscar con Emma Stone e Ryan Gosling

Nel 2016, Emma Stone e Ryan Gosling hanno dato vita a uno dei film più amati dagli Oscar (non a caso hanno portato a casa ben sei statuette dorate) ed sulle note musicali che è nata la storia d’amore tra Sebastian e Mia. Com’è intuibile dal titolo, La La Land è un musical omaggio ai classici del genere prodotti tra gli anni ’50 e ’60.

Diretto e scritto da Damien Chazelle, il film è stato portato dapprima alla Mostra del Cinema di Venezia – vincendo la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile per la Stone – e poi ha ottenuto 14 candidature agli Oscar, vincendone 6.

Ma di cosa parla La La Land? Qual è la trama? E come finisce?

La La Land, la trama del film Premio Oscar

Siamo a Los Angeles, la terra dei sogni, ed è su una calda e trafficata autostrada che s’incontrano per la prima volta i protagonisti.

Mia sogna di fare l’attrice, ma nel frattempo lavora come barista in un caffè degli studi della Warner Bros. Sebastian invece è un pianista e suona jazz, vorrebbe aprire un locale suo ma non ha abbastanza contanti per farlo.

Dopo l’ennesimo buco nell’acqua, Mia ha bisogno di riprendersi da un provino andato male e si lascia trascinare dalle amiche a una festa sulla collina hollywoodiana.

Tornando a casa scalza, Mia entra in un locale attirata da una musica, prodotta proprio da Sebastian. Il musicista si ribella al volere del proprietario, che gli impone brani natalizi, e si cimenta in qualche pezzo jazz perdendo di conseguenza il lavoro. Ciò nonostante, Mia tenta di rallegrarlo facendogli i complimenti, ma viene ignorata.

Passano i mesi e Mia rincontra Sebastian a una festa, lui fa parte di una cover band anni ’80. Da quel momento, i due iniziano a frequentarsi dapprima come amici per poi diventare qualcosa di più.

Dopo aver incassato tante delusioni, sotto consiglio di Sebastian, Mia scrive il suo monologo teatrale mentre il musicista riceve una proposta di lavoro: il suo ex compagno di classe al liceo, Keith, lo vuole come tastierista della sua band jazz.

Sebastian non sposa molto lo stile pop del gruppo ma accetta pensando alla stabilità economica data dal contratto. Al primo concerto, Mia si rende conto dell’infelicità del fidanzato ma il lavoro è lavoro. La band porta Sebastian in giro per il tour e la lontananza da Mia si accentua sempre di più: ed è così che nascono le prime discussioni.

La La Land, come finisce il film

Arriva un momento importante per la carriera di Mia: la ragazza deve esordire con il suo monologo e Sebastian, troppo impegnato in un servizio fotografico con la band, non si presenta.

Mia, incassando la delusione e le critiche dei pochi presenti, lascia Los Angeles e torna a casa dei genitori in Nevada.

Sebastian viene contattato da una direttrice di casting che è rimasta affascinata dall’esibizione di Mia e la vorrebbe coinvolgere in un provino per un film. Così Sebastian parte per convincerla a tornare con lui.

Il provino va alla grande e Sebastian spinge la ragazza a seguire il suo sogno, pur consapevole che favorendo la professione avrebbero danneggiato la loro storia d’amore.

Passano cinque anni e Mia è riuscita nell’intento: ormai è un’attrice famosa ed è sposata con un altro uomo – David – dal quale ha avuto anche una bambina.

Una sera, lasciata la bimba a casa, esce col marito e va in un locale jazz: già dall’insegna – Seb’s – capisce che Sebastian è riuscito a realizzare il suo sogno aprendo un locale tutto suo.

Sebastian suona la loro canzone d’amore al piano e Mia immagina come sarebbe potuta essere la loro vita se la loro storia avesse funzionato, dopodiché lascia il locale con il marito, condividendo un ultimo sguardo d’intesa con Sebastian.

