La La Land, il cast del film vincitore di sei premi Oscar

Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, La La Land è il film musical di Damien Chazelle (Whisplash, First Man – Il primo uomo) e racconta la storia d’amore tra un’aspirante attrice e un musicista jazz nel cuore di Los Angeles, dove tutti i sogni vogliono diventare realtà.

I protagonisti, Mia e Sebastian, sono due personaggi che desiderano concretizzare le proprie ambizioni, talmente forti da attirarli l’uno verso l’altra e dirompenti al punto da essere in grado anche di separarli.

Con 14 candidature agli Oscar (di cui 6 statuette vinte) e 7 Golden Globes portati a casa, La La Land è stato il film dell’anno nel 2016.

La La Land, il cast del film: Emma Stone è Mia

Emma Stone è considerata una stella nascente per la sua generazione. La La Land l’ha portata alla vittoria del primo Premio Oscar (era già stata candidata con Birdman), ma il pubblico ha imparato a conoscerla quando è entrata nell’universo Marvel recitando in The Amazing Spider-Man.

Emma Stone ha recitato in diverse pellicole come The Rocker – Il batterista nudo, Benvenuti a Zombieland e Easy Girl. Ha recitato anche in The Help con Viola Davis.

Nel 2014, la Stone è arrivata anche a Broadway con il musical Cabaret, per poi recitare in Birdman al fianco di Michael Keaton. Non contenta, la Stone ha affiancato anche Colin Firth in Magic in the Moonlight di Woody Allen.

Dopo La La Land, Emma Stone è tornata con La battaglia dei sessi, La favorita e Zombieland – Doppio colpo.

Le migliori frasi di La La Land

La La Land, il cast del film: Ryan Gosling è Sebastian

Attore canadese, Ryan Gosling ha iniziato a recitare da bambino, prima come membro del Mickey Mouse Club per poi approdare in alcune serie tv come Young Hercules. Il suo nome ottiene spessore con il film Il sapore della vittoria – Uniti si vince, unito a Formula per un delitto e The Believer, ma il successo vero e proprio arriva con Le pagine della vostra vita, il film drammatico tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks che l’ha visto recitare al fianco della deliziosa Rachel McAdams.

Con Emma Stone aveva già lavorato in passato: i due erano stati scelti nel cast di Crazy, Stupid, Love.

Sapevate che Ryan Gosling ha anche diretto un film, Lost River, uscito nel 2014?

Tra i suoi ultimi film al cinema abbiamo visto Blade Runner 2049 e First Man – Il primo uomo, rinnovando la collaborazione artistica con il regista di La La Land.

Nel cast di La La Land vediamo anche altri attori arricchire la trama del film come J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sonoya Mizuno, Rosemarie DeWitt, Josh Pence, Jason Fuchs.

La trama e il finale di La La Land