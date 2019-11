La La Land, le migliori frasi del film Premio Oscar

Se puoi sognarlo puoi farlo. Lo diceva Walt Disney, ma il concetto non si distanzia poi molto dalle fondamenta di La La Land. Il film candidato a 14 Oscar – e vincitore di sei – ha portato in sala una storia d’amore tessuta sulle note musicali di Los Angeles, una città dove tutto è possibile, soprattutto per chi cela in sé un animo d’artista.

Ed è il caso di Mia e Sebastian, due persone dalla forte ambizione che si ritrovano succubi di un’incredibile intesa destinata a sfracellarsi sotto il peso del successo.

A interpretare i protagonisti Emma Stone e Ryan Gosling, ancora una volta insieme sul grande schermo, ma questa volta con una storia d’amore che fa sognare (o che forse tutto sommato qualche sogno lo infrange).

La trama e il finale di La La Land

La La Land, le migliori frasi del film

Un film che racconta d’amore non può non avere delle bellissime citazioni a cui fare riferimento. Di seguito, ecco quali sono le frasi più belle del film:

“Onore a chi è un po’ folle, a chi ama osare, a chi ama sognare.”

“Come puoi essere un rivoluzionario se sei così tradizionalista?”

E’ questo il sogno! Ogni volta nuovo di zecca, ogni sera! Ed è molto esaltante!

Ti puoi scrivere i ruoli da sola. Scrivere cose interessanti come te, senza dover fare provini.

Resti aggrappato al passato, ma il jazz parla di futuro.

Sono una di quelle che sognano da sempre di farlo.

Il cast del film La La Land

La La Land, i dialoghi del film

Tracy : Sentiremo questo ogni volta?

Mia : Credo di sì.

: Sentiremo questo ogni volta? : Credo di sì. Bill : Sei licenziato.

Sebastian Wilder : E’ Natale, Bill.

Bill : Sì, li ho visti gli addobbi… E felice anno nuovo.

: Sei licenziato. : E’ Natale, Bill. : Sì, li ho visti gli addobbi… E felice anno nuovo. Mia Dolan : Due possibilità: ora fai come dico, o fai come dico io! Claro?…

Esaminatore [al provino] : Grazie.

Mia : Posso farla diversa…

Esaminatore : No, può bastare. Grazie infinite.

: Due possibilità: ora fai come dico, o fai come dico io! Claro?… : Grazie. : Posso farla diversa… : No, può bastare. Grazie infinite. Mia Dolan: Cosa pensi di fare?

Sebastian Wilder: Apro un locale tutto mio.

La La Land vi aspetta su Rai 1 in prima tv mercoledì 6 novembre 2019.