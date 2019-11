Volevo fare la rockstar, le anticipazioni della seconda puntata del 6 novembre su Rai 2

Torna questa sera, mercoledì 6 novembre 2019, Volevo fare la rockstar, la fiction di Rai 2 con Valentina Bellè nei panni di Olivia, una giovane ragazza-madre. Nel corso della seconda puntata di stasera, in prima serata dalle 21,20, assisteremo al terzo e la quarto episodio della fiction. Di seguito la trama e le anticipazioni.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction Volevo fare la rockstar

Olivia è disposta a tutto pur di realizzare il suo sogno. A 27 anni si ritrova madre di due gemelle, avute ad appena 16 anni. Dopo aver dovuto affrontare la maternità da sola e aver avuto alcune delusioni amorose, la ragazza si rende conto di non essersi goduta la sua giovinezza.

La trama di Volevo fare la rockstar

La protagonista di Volevo fare la rockstar ha dovuto infatti iniziare subito a lavorare, sia per mantenere le sue due figlie, sia per aiutare il suo fratello più piccolo Eros. Il sogno di Olivia, sin da bambina, è quello di fare la rockstar. La fiction di Rai 2 è ispirata al blog di Valentina Santandrea.

Ecco le anticipazioni e la trama completa della seconda puntata di Volevo fare la rockstar, stasera 6 novembre 2019 su Rai 2.

Il cast completo della serie Volevo fare la rockstar

Volevo fare la rockstar: trama e anticipazioni della seconda puntata

La puntata di stasera di Volevo fare la rockstar è suddivisa come sempre in due episodi. Nel terzo episodio della fiction, dal titolo Cose da fare prima dei 30, Olivia è davvero determinata a incidere un suo album. In questo modo, infatti, potrebbe dire di aver realizzato il suo sogno.

Intanto Francesco ha investito tutti i suoi risparmi in un supermercato. Dovrà però fare i conti con una sgradita sorpresa: Eros è disposto a tutto pur di rendersi interessante agli occhi di Martin.

Il quarto episodio di Volevo fare la rockstar, secondo le anticipazioni, si intitola Il drago: la famiglia Mazzuccato, infatti, è pronta per una nuova sfida. Presto riceveranno la visita della nuova assistente sociale e dovranno fare assolutamente un’ottima impressione. Olivia però è davvero in ansia.

Il personaggio interpretato da Valentina Bellè dovrà infatti rendere conto del suo doppio e ambiguo lavoro. Emma infine, senza dire nulla alla madre, si reca a Villa Erti.

Appuntamento dunque su Rai 2 con la serie Volevo fare la rockstar stasera, mercoledì 6 novembre 2019 in prima serata dalle 21.20.