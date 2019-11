Outcast – L’ultimo templare: trama, cast, streaming del film di stasera su Italia 1

Stasera, mercoledì 6 novembre 2019, su Italia 1 va in onda un film d’azione con protagonista Nicolas Cage: stiamo parlando di Outcast – L’ultimo templare, una pellicola uscita al cinema nel 2014 e diretta da Nick Powell.

Si tratta di una produzione cinese, francese e canadese: fin dal momento dell’uscita cinematografica del film, si era già parlato di un sequel. Il secondo capitolo della saga, tuttavia, non ha mai visto la luce. Soprattutto a causa del flop al botteghino in Cina, il mercato cui era destinato il film.

In attesa della messa in onda di stasera, prevista su Italia 1 a partire dalle 21:20, vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola: dalla trama al cast, dal trailer alle informazioni su dove vederlo in streaming.

Outcast – L’ultimo templare, la trama del film

Il film racconta la storia di un misterioso guerriero in cerca di redenzione. Ambientata nella Cina del XII secolo, la pellicola si concentra sulla figura di un leggendario crociato trasformatosi in bandito, Gallain, che si allea con la figlia e il figlio dell’imperatore deposto e si scontra con il crudele zio dei due giovani.

Ce la faranno a difendere il trono dell’impero cinese dalle aspirazioni del malvagio uomo?

Outcast – L’ultimo templare, il cast completo

Nel cast brilla ovviamente la presenza di Nicolas Cage, un vero colosso del cinema internazionale. Ma accanto a lui ci sono molti altri attori molto famosi e di livello. Il vero protagonista, tra l’altro, non è lui ma Hayden Christensen, già interprete di Anakin Skywalker/Darth Vader nella trilogia prequel di Star Wars, uscita tra il 1999 e il 2005.

Di seguito, l’elenco degli attori del film Outcast – L’ultimo templare, previsto stasera su Italia 1, con accanto il nome del personaggio interpretato nella pellicola:

Nicolas Cage – Gallain

Hayden Christensen – Jacob

Liu Yifei – Lian

Andy On – Shing

Fernando Funan Chien – capitano Wu

Anoja Dias Bolt – Anika

Jawed El Berni

Byron Lawson – Capitano Pen

Lixin Zhao – Qiang

Tomer Oz – Moor

Outcast – L’ultimo templare, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Italia 1 con Nicolas Cage:

Outcast – L’ultimo templare, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere Outcast – L’ultimo templare in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 6 novembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Italia 1.

Potrebbero interessarti Il 6 novembre si festeggia lo Stranger Things Day Oltre la soglia streaming e diretta tv: dove vedere la serie tv di Canale 5 Oltre la soglia, il cast della nuova serie tv di Canale 5

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming Outcast – L’ultimo templare grazie a MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming