Stasera in tv 4 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 4 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 4 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 4 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Tale e quale Show

Questa sera su Rai 1 torna una nuova puntata di Tale e quale Show, lo show di imitazioni condotto da Carlo Conti. Spettacolo e divertimento per tutta la famiglia, con i concorrenti pronti a imitare le performance dei grandi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, con una giuria pronta a valutare.

La classifica dei concorrenti prima della puntata di stasera

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S. Los Angeles

Questa sera su Rai 2 torna la serie tv N.C.I.S. Los Angeles con una nuova puntata, la numero 14 della decima stagione.

Trama: Quando gli artificieri liberano uno degli ingressi del Theatre e mettono in salvo i prigionieri, Callen e Sam capiscono che gli attentati non hanno una matrice terroristica.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Mai Stati Uniti

Questa sera su Rai 3 va in onda la commedia Mai Stati Uniti, del 2013, con Ambra Angiolini, Anna Foglietta, Ricky Memphis, Vincenzo Salemme, Giovanni Vernia, Maurizio Mattioli, Andrea Pittorino, Paolo Bessegato, Daniela Piperno.

Trama: Angela, Carmen, Nino, Dario e Michele – cinque persone diverse tra loro, nevrotiche, complessate, fallite e apparentemente con niente in comune – scoprono casualmente di essere figli dello stesso padre, un certo Vanni Galvani. Appena morto, lo sconosciuto genitore ha lasciato loro una cospicua eredità che potranno incassare solo dopo aver portato a termine il suo ultimo desiderio: cospargerne le ceneri in un lago dell’Arizona, luogo da lui particolarmente amato. In viaggio negli Stati Uniti, i cinque saranno costretti a una convivenza forzata, grazie alla quale impareranno a mettere da parte l’iniziale diffidenza per conoscersi e amarsi come una vera famiglia.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto grado

Su Rete 4 stasera è in programma una nuova puntata di Quarto grado, il programma di cronaca nera condotto da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi.

STASERA IN TV 4 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Rosy Abate 2

Su Canale 5 stasera va in onda la quarta puntata di Rosy Abate 2, la celebre fiction sulla regina di Palermo interpretata da una magistrale Giulia Michelini.

Trama: L’arresto di Leo getta Rosy e Regina nella disperazione. Il ragazzo viene trasferito nel carcere di Nisida, dove subisce delle minacce da parte di alcuni giovani detenuti su mandato di Costello. Rosy convince Regina e Luca, ormai rassicurato riguardo all’innocenza di Leo, a formare un’inedita squadra d’azione intenzionata a salvare Leonardo prima che il carcere possa diventare la sua tomba.

Trama e anticipazioni della puntata di stasera di Rosy Abate 2

GUIDA TV 4 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Guardiani della Galassia Vol 2

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Guardiani della Galassia Vol 2, sequel del primo capitolo del film di fantascienza andato in onda settimana scorsa. Nel cast, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan.

Trama: Il mistero delle origini di Peter Quill incombe sui Guardiani.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 4 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Propaganda Live, con Diego Bianchi (Zoro) e la sua banda.

PROGRAMMI TV 4 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Sicilia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 23 Prima TV

21:30 – X Factor 2019 Bootcamp – prima parte

Su Tv8 questa sera arriva la replica della prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2019, andati in onda in prima tv ieri su Sky Uno.

Le anticipazioni della quarta puntata di X Factor

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

18:45 – The Equalizer – Il vendicatore

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – 1994 Ep. 1

22:05 – 1994 Ep. 2

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera sono in programma in prima tv i primi due episodi di 1994, la serie basata sugli avvenimenti in Italia nel passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, con protagonisti Stefano Accorsi, Miriam Leone e Guido Caprino.

Trama: Tra Roma e Milano si intrecciano le vicende dei personaggi immischiati nel complesso scenario politico italiano dei primi anni Novanta, dopo le inchieste di Tangentopoli che portarono alla fine della Prima Repubblica.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 4 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – UEFA Europa League Remix

20:30 – Hertha B. – Fortuna D. (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda in diretta Hertha Berlino – Fortuna Dusseldorf, valida per la settima giornata della Bundesliga tedesca.

SKY UNO

19:20 – X Factor 2019 Bootcamp. 1a parte

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Gargano

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti, ambientato stavolta nel Gargano.

