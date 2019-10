X Factor 2019, anticipazioni della quarta puntata: è la volta dei Bootcamp

X Factor anticipazioni – Nuova puntata, nuova sfida per i concorrenti di X Factor 2019 che aspirano ad arrivare ai gloriosi Live: questa sera, giovedì 3 ottobre, su Sky Uno va in onda la prima parte dei Bootcamp, la seconda fase dell’apprezzato talent canoro di Sky.

Con la conduzione, come sempre, di Alessandro Cattelan, i talenti in gara saliranno sul palco del Mediolanum Forum Assago per cercare di accaparrarsi una delle famose sedie: anche chiamata

“Sfida delle Sedie”, nel corso dei Bootcamp coloro che hanno passato le Auditions dovranno cercare di convincere in tutto e per tutto il proprio giudice di categoria e farsi assegnare una delle 5 sedie a disposizione per ciascuno. Quando dal tavolo della giuria il concorrente che si è appena esibito arriverà un “sedia!”, vuol dire che questo è piaciuto e si è meritato un posto per accedere agli Home Visit. Attenzione però, perché con lo switch i giudici possono scambiare i cantanti, cioè sostituire qualcuno già seduto con qualcun’altro che ha soddisfatto di più le loro aspettative. Per chi è in gara, quindi, la difficoltà sarà anche – e soprattutto – quella di riuscire a rimanere seduti al proprio posto.

Tutto quello che c’è da sapere sui Bootcamp 2019

X Factor anticipazioni quarta puntata: ad inaugurare i Bootcamp Sfera Ebbasta e Samuel Romano

In questa 13esima edizione i primi due giudici che affronteranno la fase dei Bootcamp, molto più tesa e competitiva delle Auditions, saranno Samuel Romano e Sfera Ebbasta. Il frontman dei Subsonica e il famoso trapper sono alla guida, rispettivamente, delle categorie Gruppi e Under Donne e saranno dunque i protagonisti, insieme ai concorrenti con le loro esibizioni, della prima puntata dei Bootcamp 2019.

5 sedie per 5 concorrenti che i due sono chiamati a selezionare tra tutti coloro che hanno passato le audizioni, sia con 3 che con 4 sì. Al termine della scorsa puntata, infatti, i giudici hanno scelto chi, tra quei cantanti che da quest’anno non hanno ricevuto un sì plebiscitario della giuria, potevano proseguire nella loro avventura a X Factor 2019: in totale 16 Under Donne e 12 concorrenti delle altre categorie.

Giovedì 10 ottobre sarà poi il turno di Mara Maionchi e Malika Ajane selezionare i futuri membri della propria squadra tra, rispettivamente, i cantanti più forti degli Over e degli Under Uomini. Al termine dei Bootcamp, poi, le emozioni proseguiranno con gli Home Visit, la fase decisiva dove i fan potranno finalmente conoscere i volti dei nuovi 12 concorrenti di X Factor 13.

X Factor 2019 va in onda giovedì 3 ottobre 2019 su Sky Uno alle 21.15. La puntata va in replica venerdì 4 ottobre in chiaro su TV8.