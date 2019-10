Rosy Abate 2, la trama della quarta puntata in onda venerdì 4 ottobre 2019

Questa sera, venerdì 4 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5 alle 21.20 va in onda la quarta puntata di Rosy Abate 2, popolare e fortunata fiction Mediaset con protagonista Giulia Michelini ripartita con la seconda stagione e giunta già alla penultima puntata.

Mentre ci avviciniamo all’epilogo della serie vediamo le vicende dei protagonisti entrare sempre più nel vivo: Leonardo ha tradito sua madre e, per amore di Nina, la figlia del boss della Camorra Antonio Costello, ha deciso di affiliarsi al clan e vivere quella vita dalla quale sua madre Rosy voleva a tutti i costi tenerlo lontano. Una vita nella delinquenza, da criminale. Addolorata per questa scelta di Leo e furiosa con Costello, Rosy decide di andare a rivelare alla Polizia dei traffici del malvivente con la mafia siciliana. Lui, di contro, inizia a progettare la sua vendetta nei confronti della donna, mentre Leonardo viene invece arrestato perché ritenuto responsabile dell’omicidio dell’ispettrice Nadia Aversa.

Ma qual è la trama della quarta puntata? Vediamolo qui di seguito.

Rosy Abate 2 trama: di cosa parla la quarta puntata della serie

Leonardo, il figlio di Rosy, viene arrestato e trasferito nel carcere di Nisida. Rosy, in preda alle disperazione, inizierà subito a pensare a un piano per tirare fuori Leo da lì dentro. Il ragazzo si troverà infatti in serio pericolo in prigione, perché continuamente bersagliato dalle minacce di detenuti al soldo di Costello, il boss ormai intenzionato a togliere di mezzo il figlio della Regina di Palermo.

Costretta per scagionare Leo a chiedere aiuto anche alla sua amica/nemica, Regina Santagata, Rosy troverà il modo di convincere Luca Bonaccorso (Mario Sgueglia) dell’innocenza di suo figlio. Lei, la “madrina” di Leo, Regina e Luca, tenteranno dunque il tutto per tutto per evitare che il ragazzo venga ucciso, cercando le prove per provare la sua innocenza e tirarlo fuori da Nisida. Rosy, pur di salvargli la vita, sarà pronta anche a rispolverare le sue vecchie doti di donna di malaffare.

La quarta puntata di Rosy Abate 2 va in onda stasera alle 21.20 su Canale 5.