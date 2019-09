Chi è Davide Devenuto, l’attore che interpreta Costello in Rosy Abate 2

Sta ottenendo un ottimo successo Rosy Abate 2, seconda stagione della fiction di Canale 5 con protagonista Giulia Michelini nel ruolo dell’ex Regina di Palermo, temuta mafiosa siciliana.

La serie spin-off di Squadra Antimafia riprende la storia passati 6 anni da dove si era interrotta la prima stagione: Rosy Abate, uscita dal carcere, vuole ricongiungersi con suo figlio Leonardo, quindi si reca a Napoli, dove il ragazzo è cresciuto da solo, e trova un adolescente ribelle che si sta pericolosamente avvicinando al mondo della malavita. A coinvolgerlo nei suoi loschi affari è il temibile boss della Camorra Antonio Costello, interpretato dall’attore Davide Devenuto.

Ma chi è Davide? In quali altri ruoli lo abbiamo già visto recitare? Vediamo di conoscere meglio l’attore del boss Costello in Rosy Abate 2.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2

Davide Devenuto: carriera e vita privata dell’attore che interpreta Antonio Costello in Rosy Abate 2

Davide è in realtà un volto noto del piccolo schermo perché da ben 15 anni interpreta il ruolo di Andrea Pergolesi nella celeberrima fiction di Rai 3 Un posto al sole. L’attore, sentimentalmente legato alla collega Serena Rossi, ha però di recente annunciato di voler voltare pagina a livello professionale, abbandonando per qualche tempo quel personaggio di cui ha vestito i panni per lungo tempo.

“Quindici anni sono tanti. Ad Andrea devo tanto. Mi ha dato popolarità e successo. Per me Un posto al sole rappresenta una vita di emozioni, relazioni, entusiasmo, ma sto per prendermi una pausa”, ha infatti dichiarato l’attore al settimanale Grazia. Non si tratta, dunque, di un abbandono definitivo di Un posto al sole, ma di una pausa che l’artista preferisce prendersi dalla soap, probabilmente per guardare al futuro della sua carriera, che lui vorrebbe fosse al cinema, magari su un set dove poter lavorare sotto la direzione di registi come Salvatores, Garrone o Sorrentino.

Il cast di Rosy Abate 2 al completo

Nato a Roma, classe 1972, Devenuto ha iniziato a studiare recitazione all’età di 25 anni alla scuola Beatrice Bracco. Il suo esordio, infatti, è in teatro con la commedia Woody si racconta, per la regia della stessa Bracco. In seguito Davide passa a partecipare a dei seminari con Michael Margotta e a dei laboratori con Geraldine Baron, membri dell’Actor’s Studio.

Devenuto ha poi cominciato a lavorare come attore sul piccolo e grande schermo, rivestendo per lo più ruoli secondari: compare ad esempio nel film Amorestremo di Maria Martinelli, in La squadra e Il maresciallo Rocca 4 in tv. Davide ha inoltre lavorato come regista, realizzando alcuni cortometraggi: Dimmi la verità nel 2001 e Acqua passata dell’anno successivo.

Potrebbero interessarti Rosy Abate 2, la diretta della terza puntata: cosa succede oggi, 27 settembre Pechino Express 2020, le prime indiscrezioni sul cast: Asia Argento e Max Giusti a bordo Un posto al sole, anticipazioni 30 settembre: cosa succede nella puntata di lunedì

Nel 2018 ha poi partecipato come concorrente alla seconda edizione di Celebrity MasterChef Italia, classificandosi in terza posizione. Ora lo vediamo in Rosy Abate 2 nel ruolo di Antonio Costello, il boss che vuole allontanare Leonardo (Vittorio Magazzù) da sua madre Rosy Abate (Giulia Michelini).

Per quanto riguarda la sua vita privata, come già anticipato Davide Devenuto è il compagno, dal 2008, di Serena Rossi. I due hanno un figlio, Diego, nato a novembre 2016.