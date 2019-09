Chi è Mario Sgueglia, l’attore che interpreta l’ispettore Luca in Rosy Abate 2

Rosy Abate 2 sembra essere molto seguita: a confermarlo i dati dello share, davvero soddisfacenti per Mediaset che ha scelto di trasmettere su Canale 5, per 5 prime serate a partire da mercoledì 18 settembre, la seconda stagione di questa popolare serie che vede protagonista Giulia Michelini nei panni proprio di Rosy Abate, ex mafiosa siciliana che questa volta cercherà di liberarsi del suo passato nel mondo della malavita e, soprattutto, di tenerne lontano suo figlio Leonardo.

Il giovane e ribelle adolescente, cresciuto a Napoli mentre la madre Rosy era rinchiusa nel carcere di Palermo, ha però preso una brutta strada, avvicinandosi a agli ambienti della criminalità organizzata. Il boss della Camorra Antonio Costello gli commissionerà un omicidio, quello di Nadia, la fidanzata di uno dei protagonisti di Rosy Abate 2: l’ispettore Luca Bonaccorso. Il poliziotto è interpretato dall’attore Mario Sgueglia e sono molti i fan della fiction ad apprezzarlo.

Vediamo qualche informazione su di lui, dalla carriera alla vita privata.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2

Chi è Mario Sgueglia, Luca Bonaccorso in Rosy Abate 2

Mario Sgueglia è nato a Roma nel 1979 e, dopo essersi laureato in Legge all’Università “La Sapienza” di Roma ha iniziato a lavorare come attore.

Le sue prime esperienze sono in teatro, mentre il suo esordio in televisione è come comparsa in alcune serie Rai e Mediaset, Don Matteo e Distretto di Polizia. Segue poi la partecipazione – il che fa crescere la sua carriera facendogli ottenere un buon successo – nella serie prodotta da Sky nel 2015 1992 e in Suburra, sempre prodotta da Sky, dove veste i panni di Querino. In seguito, nel 2017, come già anticipato Mario entra a far parte del cast principale di Rosy Abate-La serie.

Sempre in tv lo abbiamo visto in Il silenzio dell’acqua del 2019 e in Il Campione, per la regia di Leonardo D’Agostini, al ciname. “Ho cominciato a recitare il primo anno di Liceo, iscrivendomi a un corso. A 22 anni è arrivata la svolta professionale e studiando con Beatrice ho capito di avere in mano le chiavi per aprire le porte giuste e cominciare un’avventura magnifica”, ha dichiarato a Panorama.

Per quanto riguarda la sua vita privata, quello che si sa è che Mario Sgueglia è un amante dei cani, in particolare dei pastori tedeschi, mentre non ci sono notizie su mogli o fidanzate. Mario ha un profilo Instagram, dove pubblica foto sul set o durante il tempo libero.

Il cast di Rosy Abate 2 al completo

Dove vedere Rosy Abate 2 in streaming