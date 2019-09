Guardiani della galassia, il film dell’Universo Marvel con Chris Pratt: trama, cast e streaming

Guardiani della Galassia è un film del 2014 e appartiene all’Universo Marvel. Questa pellicola costituisce la quarta della cosiddetta “Fase Due” ed è basata sugli omonimi personaggi della Marvel Comics.

Il film è stato diretto da James Gunn, autore in parte anche della sceneggiatura insieme a Nicole Perlman.

L’uscita di Guardiani della Galassia è stata annunciata per la prima volta al Comic-Con di San Diego del 2012, in sala è poi arrivato nel 2014 e ha ottenuto due nomination agli Oscar per i migliori effetti speciali e per il miglior trucco.

In seguito, è arrivato anche il sequel Guardiani della Galassia Vol. 2, distribuito nel 2017, ed è stato annunciato anche un Vol. 3.

Guardiani della galassia, la trama del film

Peter Quill è un audace esploratore che si trova improvvisamente alle calcagna dei cacciatori di taglie perché ha rubato una misteriosa sfera, ambita da Ronan, un individuo spietato che vuole usufruire della sfera per compiere il suo piano malvagio.

Peter incontra una serie di malfattori con i quali finirà irrimediabilmente per collaborare. Gamora, ad esempio, è una letale assassina intenzionata a prendere possesso della sfera pur di non farla finire nelle mani di Ronan.

Nel gruppo vediamo anche Drax il Distruttore, recuperato durante una breve permanenza in carcere, Rocket Raccoon e Groot.

Tutto quello che c’è da sapere sulla trama di Guardiani della Galassia e il suo finale (aperto)

Guardiani della galassia, chi vediamo nel cast

Ma chi compare nel cast di Guardiani della Galassia, il primo volume? Partiamo dai personaggi principali: Chris Pratt interpreta Peter Quill conosciuto anche come Star-Lord, Zoe Saldana invece interpreta la combattiva Gamora e Dave Bautista interpreta Drax il Distruttore.

Il villain, Ronan l’accusatore, è interpretato da Lee Pace. Nel cast vediamo anche Bradley Cooper , Vin Diesel, Benicio Del Toro, John C. Reilly, Djimon Hounsou, Glenn Close, Michael Rooker, Ophelia Lovibond, Peter Serafinowicz, Gregg Henry, Ralph Ineson, Sean Gunn e Lloyd Kaufman.

Guardiani della galassia, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere Guardiani della Galassia? In tv o in streaming? Il primo film della saga viene trasmesso in prima serata su Italia 1 venerdì 27 settembre 2019. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando e anche al tasto 506 per la versione HD.

Chi vuole invece vederlo in streaming può collegarsi a MediasetPlay per seguire il film in diretta, o recuperarlo grazie alla funzione on demand.

Inoltre, Guardiani della Galassia è disponibile anche sulla piattaforma streaming a pagamento di Chili.