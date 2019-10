Tale e Quale Show 2019 anticipazioni quarta puntata: cosa succede il 4 ottobre

Ritorna l’appuntamento con Tale e Quale Show, il talent show condotto da Carlo Conti arrivato alla sua nona edizione.

Il programma va in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 1 e, dopo tre puntate di grandi imitazioni, arriva la quarta che metterà nuovamente alla prova i suoi 13 concorrenti.

Quali sono le anticipazioni di questo quarto appuntamento, in onda stasera 4 ottobre 2019?

La classifica generale prima della quarta puntata di Tale e Quale Show

Tale e Quale Show 2019, le anticipazioni quarta puntata

Tale e Quale Show è il programma che vince solitamente la battaglia per gli ascolti del venerdì sera.

Per questo quarto appuntamento vedremo tante nuove esibizioni per i 13 concorrenti in gara. Inoltre per l’occasione ci sarà un gradito ritorno, quello di Serena Rossi, che sarà il giudice speciale di stasera.

Una delle novità importanti di questa puntata è che siamo a metà del percorso: tra due settimane, infatti, nel corso della sesta puntata, terminerà la prima parte del programma con la proclamazione del “Campione di Tale e Quale Show 9”.

Tutti i concorrenti dell’edizione 2019 di Tale e Quale Show

Il vincitore, insieme ai migliori dell’edizione 9, dovrà sfidare i migliori delle precedenti edizioni nelle restanti 3 puntate: in palio c’è il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2019”.

Nella terza puntata ha trionfato Francesco Monte con la sua interpretazione di Ed Sheeran, battendo Agostino Penna e Tiziana Rivale.

Tale e Quale Show 2019, le imitazioni della quarta puntata

Ma chi imiteranno i concorrenti? Flora Canto sarà Olivia Newton-John, mentre Sara Facciolini se la vedrà con Loredana Berté.

Eva Grimaldi imiterà Alice, Jessica Morlacchi avrà i panni di Celine Dion e Lidia Schillaci si metterà alla prova con Stevie Wonder.

Davide de Marinis avrà le sembianze di Achille Lauro, Tiziana Rivale interpreterà Tina Turner e Gigi & Ross si trasformeranno in Tiziano Ferro e Fabri Fibra (il voto sarà uno solo per entrambi).

Francesco Monte interpreterà Cesare Cremonini, Francesco Pannofino proporrà Paolo Conte, Agostino Penna farà il suo omaggio al mito di Lucio Dalla e David Pratelli proporrà Christian De Sica.

Potrebbero interessarti Guardiani della Galassia Vol 2, la trama del film Marvel Guardiani della Galassia Vol 2, il film: trama, cast e streaming Rosy Abate 2, la trama della quarta puntata in onda venerdì 4 ottobre 2019

Le performance come al solito saranno valutate dai tre giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

La giuria e i vocal coach di Tale e Quale Show 2019

Giudice d’eccezione di questa quarta puntata sarà Serena Rossi, la bi-campionessa di Tale e Quale Show che ha trionfato nel 2014 sia nelle puntate classiche che al torneo.

Tale e Quale Show vi aspetta con la quarta puntata su Rai 1, ore 21:25, venerdì 4 ottobre 2019.

Dove vedere in tv e streaming Tale e Quale Show 2019