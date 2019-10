Tale e Quale Show, la classifica generale prima della quarta puntata in onda venerdì 4 ottobre

Torna l’appuntamento con Tale e Quale Show: quali personaggi del mondo dello spettacolo imiteranno questa sera i 13 concorrenti?

Il talent show rispolvera alcuni volti trascurati dello spettacolo italiano e li porta sul palcoscenico pronti a imitare i big della musica.

Alla conduzione di Tale e Quale Show ancora una volta Carlo Conti, che accompagna non soltanto i concorrenti ma anche la giuria, che nel corso della serata dovrà valutare le performance dei cantanti.

L’edizione 2019 vede partecipare 13 concorrenti, ognuno dei quali dovrà riprodurre il più fedelmente possibile un cantante. Ogni puntata proclama un vincitore, ma il punteggio di ogni puntata si somma a quello successivo.

Tutti i concorrenti dell’edizione 2019 di Tale e Quale Show

Tale e Quale Show 2019, la classifica della terza puntata

Ricapitolando, vediamo la classifica della terza puntata, che è stata vinta da Francesco Monte con un’esibizione di Perfect, il brano di Ed Sheeran. La trasformazione di Monte ha colpito particolarmente la giuria di Tale e Quale Show, che ha deciso di assegnargli il titolo di vincitore.

Al secondo posto Agostino Penna (vincitore della seconda puntata), mentre al terzo posto si classifica Tiziana Rivale.

Davide De Marinis al quarto posto, Lidia Schillaci al quinto e Jessica Morlacchi al sesto. Gigi e Ross con Francesco Pannofino parimerito al settimo posto, Flora Canto all’ottavo ed Eva Grimaldi al nono.

Infine Sara Facciolini si è classificata decima, mentre David Pratelli all’ultimo posto.

Tale e Quale Show 2019, la classifica generale prima della quarta puntata

Il punteggio di ogni puntata di Tale e Quale Show non viene azzerato: quando parte una nuova puntata, si prende come punto di riferimento il punteggio della precedente che a sua volta avrà sommato il punteggio delle altre puntate andate già in onda.

Sommando quindi i diversi punteggi delle tre puntate andate in onda, di seguito riportiamo la classifica generale prima della quarta puntata:

Agostino Penna: 182 punti Lidia Schillaci: 169 punti Gigi e Ross, 154 Francesco Monte, 150 punti Davide De Marinis, 149 Tiziana Rivale, 147 Jessica Morlacchi, 144 Flora Canto, 109 Francesco Pannofino, 99 punti David Pratelli 98 Eva Grimaldi, 86 punti Sara Facciolini, 79 punti

La giuria e i vocal coach di Tale e Quale Show 2019

In vetta, dunque, si conferma Agostino Penna con 182 punti.

Chi vincerà la quarta puntata di Tale e Quale Show? E come cambierà la classifica? Bisognerà aspettare venerdì 4 ottobre per saperlo. Tutti su Rai 1, ore 21:25.

Dove vedere in tv e streaming Tale e Quale Show 2019