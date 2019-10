sMai Stati Uniti, la trama del film di Carlo Vanzina: di cosa parla la commedia

Carlo Vanzina a un certo punto ha deciso di andare a cercare libertà cinematografica in America, motivo per cui ha iniziato a girare film anche lì. Mai Stati Uniti è il suo terzo esperimento al di fuori dell’Italia, precisamente in America.

Il film è una commedia del 2013 e segue gli altri due esperimenti di Vanzina, Vacanze in America e Sognando la California.

In questa commedia vediamo attori come Vincenzo Salemme, Giovanni Vernia e Ricky Memphis al fianco di bellezze nostrane come Ambra Angiolini e Anna Foglietta.

Di cosa parla Mai Stati Uniti? Qual è la trama?

Mai Stati Uniti, la trama del film

Cinque fratelli che non sanno di esserlo. Questa è la storia di cinque persone così diverse tra loro da non avere niente in comune, eccetto il DNA.

Antonio di professione è un cameriere con un debole per il gioco d’azzardo. Angela invece è una segretaria sfortunata in amore che soffre di attacchi di panico, mentre Nino è un ex meccanico senza lavoro e senza più moglie.

Carmen invece è una precaria dalla passione sfrenata per lo shopping, Michele infine è un giovane ingenuo cresciuto in uno zoo.

Questi cinque personaggi non si conoscono finché un giorno arriva una telefonata da parte di un notaio che chiede loro un incontro nel suo studio. Soltanto allora l’uomo rivelerà loro la verità: un certo Vanni Galvani ha lasciato a queste cinque persone la sua eredità, una cospicua eredità. Ma perché?

Semplice: questo tale Vanni Galvani era loro padre, un uomo che ha sempre vissuto la propria libertà al massimo allontanando ogni limite dalla sua routine, motivo per cui non ha mai riconosciuto questi cinque figli come i suoi.

Ma, in punto di morte, l’uomo si è pentito di non aver mai aiutato i suoi figli così ha deciso di fare ammenda lasciandogli tutta la sua eredità.

Per riscattarla, i cinque devono partire alla volta degli Stati Uniti per portare le ceneri del padre e spargerle in un lago dell’Arizona.

Inizia così il curioso viaggio di una famiglia che non ha avuto prima l’opportunità di conoscersi.

Mai Stati Uniti, dov’è stato girato il film: le location

Carlo Vanzina ha dato più di un’opportunità all’America, anche per andare via “dai tremori quotidiani, dalle fabbriche che chiudono, dalla classe politica in pezzi che però pensa alle elezioni, dallo spread che ci tiene in ostaggio. Avevo bisogno di una boccata di ossigeno, così con mio fratello Enrico abbiamo inventato una storia e l’abbiamo ambientata in spazi sconfinati”.

Potrebbero interessarti Un passo dal Cielo 5: la trama della quarta puntata in onda oggi 3 ottobre 2019 Maledetti amici miei, gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata dello show di Rai 2 Maledetti amici miei, il cast della trasmissione di Rai 2 con Papaleo, Haber, Rubini e Veronesi

Ed è così che è nato Mai Stati Uniti, ma dov’è stato girato il film? Le scene sono state ambientate al Lago Powell, a Monte Rushmore, Sud Dakota, Utah, e poi ancora Arizona, Nevada, Las Vegas e Colorado (Aspen e Denver).

Alcune scene sono state anche girate ad Aprilia nel Parco delle Star di Daniel Berquiny.

Tutto quello che c’è da sapere su Mai Stati Uniti, dalla trama al cast allo streaming

Mai Stati Uniti va in onda venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 21:20 su Rai 3.