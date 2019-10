Guardiani della Galassia Vol 2, il film: trama, cast e streaming

Tornano i Guardiani della Galassia con il capitolo 2. Le avventure di Star-Lord, Gamora e il resto del team non sono ancora finite e il regista James Gunn ha riportato al cinema i supereroi di casa Marvel nel 2017 con il Vol 2.

Il film è il sequel del primo Guardiani della Galassia, i personaggi sono tratti dai fumetti della Marvel Comics e sono stati inseriti anche nel mondo degli Avengers.

Mentre il film arriva su Italia 1 in prima serata (e in prima tv), ci si prepara a un terzo film dedicato ai Guardiani della Galassia, che conferma ancora una volta Gunn alla regia.

Guardiani della galassia Vol 2, la trama del film

Il secondo capitolo di Guardiani della Galassia ci riporta nel mondo di Star-Lord & Company. Il gruppo di atipici eroi, intesi come delle svogliate sentinelle dello spazio, vivranno una nuova avventura per scoprire l’identità del padre di Peter (detto Star-Lord).

Peter ha deciso di essere il leader della sua banda di personaggi discutibili così, come la bella e letale Gamora con la quale c’è un forte feeling, lo spietato Drax, l’irascibile Rocket e il piccolissimo Baby Groot.

Questo secondo capitolo vede più da vicino i personaggi e analizza meglio le loro sfaccettature, mentre si consolidano non soltanto come team ma anche come famiglia.

La trama nel dettaglio di Guardiani della Galassia 2

Guardiani della galassia Vol 2, il cast del film

Chi vediamo nel cast di Guardiani della Galassia? Facce vecchie e nuove.

Partiamo dai protagonisti, i nostri cari Guardiani: rivedremo infatti Chris Pratt interpretare Star-Lord, Zoe Saldana nelle vesti di Gamora e Dave Bautista come Drax il Distruttore.

Vedremo di nuovo Michael Rooker interpretare Yondy Udonta, e Karen Gillan interpretare Nebula.

E ancora nel cast del film vediamo Kurt Russell, Vin Diesel,, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Sylvester Stallone, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Tommy Flanagan, Laura Haddock, Aaron Schwartz, Ben Browder, Evan Jones, Joe Fria e Stephen Blackehart.

Guardiani della galassia Vol 2, dove vedere il film: streaming o tv

Ma dove vedere i Guardiani della Galassia 2? Il film viene proposto in prima serata e in prima tv su Italia 1, venerdì 4 ottobre 2019, alle ore 21:25.

Chi vuole seguire il film in onda in tv deve collegarsi al tasto sei del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 506 per la versione HD.

Se non siete a casa o non potete accedere a una tv e volete seguire in diretta streaming la messa in onda di Guardiani della Galassia, potete connettervi a MediasetPlay. Tutto ciò che dovete fare è registrarvi gratuitamente al sito e poi selezionare il contenuto di vostro interesse.

Ma c’è di più. Se avete da fare questa sera e non potete seguire la diretta tv o streaming, potete sempre recuperare il film in un secondo momento grazie alla funzione on demand di MediasetPlay.