Guardiani della Galassia Vol 2, la trama del film Marvel

I guardiani più svogliati della Galassia tornano con un nuovo film, il secondo. Guardiani della Galassia 2, arrivato nelle sale cinematografiche nel 2017, viene proposto in prima serata su Italia 1 riportando personaggi come Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax e una versione ridotta di Groot in giro per le galassie, pronti per una nuova avventura.

Fulcro di questo secondo capitolo sarà la ricerca della verità: Peter, detto anche Star-Lord, vorrà indagare sulla vera identità di suo padre.

Di seguito la trama nel dettaglio di Guardiani della Galassia 2.

Guardiani della Galassia Vol 2, di cosa parla il secondo capitolo del film

Il film parte con un flashback: siamo negli anni ’80 e Meredith Quill, la mamma di Peter, fa un’escursione nei boschi con il suo fidanzato alieno, il quale pianta un seme alieno nel terreno.

Diversi anni dopo, torniamo al presente con i Guardiani della Galassia ingaggiati per una missione da parte dei Sovereign. Peter Quill, insieme a Gamora, Rocket, Baby Groot e Drax devono difendere delle preziose batterie da un mostro intergalattico.

Completato il lavoro, i Guardiani si presentano dalla regina dei Sovereign per ricevere in cambio la loro ricompensa, e cioè la libertà di Nebula (catturata mesi prima dopo la Battaglia di Xandar).

Tutto sul film I Guardiani della Galassia 2

A bordo della Milano, i Guardiani poi vengono attaccati dai Sovereign (Rocket ha rubato delle batterie) e finiscono sul pianeta Berhert, mentre qualcuno si occupa della flotta dei Sovereign distruggendola.

Colui che è riuscito nell’impresa raggiunge i Guardiani e si presenta come Ego, il padre di Peter, che lo invita a seguirlo sul suo pianeta mentre Rocket e Groot riparano l’astronave, tenendo Nebula prigioniera.

Nel frattempo Yondu è stato incaricato di catturare i Guardiani, ma trova soltanto Rocket. Yondu ha uno scrupolo di coscienza e non vuole vendere i Guardiani, così il suo vice dà il via a un ammutinamento anche grazie all’aiuto della subdola Nebula, liberata da Groot.

I guardiani della Galassia Vol 2 va in onda venerdì 4 ottobre 2019 in prima serata su Italia 1.