Stasera in tv 24 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 24 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Ma cosa c’è stasera in tv 24 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 24 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un passo dal cielo

Questa sera su Rai 1 c’è una nuova puntata, la settima, di Un passo dal cielo 5, con Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Rocio Mufioz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli,Giulia Fiume, Serena Autieri. La puntata in onda stasera si intitola “Onora il padre”.

Trama: Quando Klaus viene accusato dell’omicidio di un antiquario ebreo, Francesco deve affrontare faccia a faccia Bruno Moser per mettere in salvo il ragazzo dalla prigione e dalle pericolose idee di cui il padre sembra farsi portatore. Intanto un evento inaspettato e traumatico mette Emma spalle al muro, costringendola a prendere una posizione chiara nei confronti di Francesco e di Kroess. Vincenzo invece è pronto a traslocare, lasciando Valeria e Isabella sole in foresteria, ma una serie di circostanze sembra cospirare per trattenerlo.

Cosa succede nella puntata di stasera

Ecco il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Maledetti amici miei

Questa sera su Rai 2 torna una nuova puntata di Maledetti amici miei, il nuovo show condotto da Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – A raccontare comincia tu

Questa sera su Rai 3 torna dopo la pausa estiva il programma di Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu: quattro appuntamenti, con altrettanti ospiti intervistati dalla showgirl. Emozionanti incontri tra ricordi, aneddoti, cadute e successi.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 stasera torna Paolo Del Debbio con il suo Dritto e rovescio, il programma di approfondimento

STASERA IN TV 24 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Eurogames

Su Canale 5 stasera arriva l’ultima puntata di Eurogames, l’edizione rinnovata dei classici “Giochi senza frontiere”, condotti da Ilary Blasi e Alvin. Riuscirà questa volta la squadra dell’Italia a vincere la puntata?

Chi ha vinto la puntata di settimana scorsa

GUIDA TV 24 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene presentano – Com’è morto Marco Pantani

Su Italia 1 questa sera è in programmazione uno speciale de Le Iene, dal titolo “Le Iene presentano – Com’è morto Marco Pantani”. Gli ultimi aggiornamenti della lunga inchiesta della Iena Alessandro De Giuseppe con approfondimenti e testimonianze sulle incongruenze e i punti oscuri emersi dalla ricostruzione ufficiale della morte del celebre ciclista, trovato senza vita nella camera del residence Le Rose di Rimini, il 14 febbraio 2004.

PROGRAMMI TV 24 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 torna Piazzapulita, il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli. Tanti gli ospiti attesi in studio per commentare le ultime notizie di attualità del nostro paese.

PROGRAMMI TV 24 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

Potrebbero interessarti Stasera in tv mercoledì 23 ottobre, programmi e film: Brooklyn, Amici Celebrities – finale Stasera in tv martedì 22 ottobre, programmi e film: La strada di casa, Il collegio, Le Iene Stasera in tv lunedì 21 ottobre, programmi e film: Montalbano, Report, Ma che bella giornata

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 9 Prima TV

20:30 – UEFA Europa League Prepartita Live

21:00 – Uefa Europa League: Celtic – Lazio

Su Tv8 questa sera va in onda Celtic – Lazio, partita valida per la terza giornata dei gironi di Europa League.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

18:45 – Widows – Eredità criminale

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – An Acceptable Loss – Decisione estrema

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera arriva in prima tv il film An Acceptable Loss – Decisione estrema, con Tika Sumpter, Jamie Lee Curtis.

Trama: Elizabeth Lamm, ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, lascia il servizio pubblico per lavorare come docente universitaria. I peccati del suo passato tornano però a perseguitarla. La presidente degli Stati Uniti e il capo del suo staff le fanno allora pressione affinché rimanga fedele alla loro amministrazione, anche quando un misterioso studente inizia a perseguitarla.

Di seguito il trailer (in lingua originale):

STASERA IN TV 24 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

18:55 – Roma – Borussia Moenchengladbach (diretta)

21:00 – Celtic – Lazio

Su Sky Sport Uno questa sera c’è Celtic – Lazio, partita valida per la terza giornata dei gironi di Europa League, in diretta.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily Ep. 5 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Palermo

21:15 – X Factor 2019 Live

Questa sera su Sky Uno arriva il primo Live di X Factor 2019: dodici concorrenti, suddivisi in quattro squadre, si sfidano nella prima delle otto puntate finali, rigorosamente in diretta dall’X Factor Dome di Monza.

Le anticipazioni e gli ospiti del primo Live

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI