A raccontare comincia tu, torna Raffaella Carrà in prima serata su Rai 3 con quattro puntate | Anticipazioni

Raffaella Carrà è pronta a raccontare nuove storie in prima serata su Rai 3. A raccontare comincia tu, il programma andato in onda questa primavera del 2019 per la prima volta, ha quattro nuovi ospiti da intervistare.

Il giovedì sera, alle ore 21:20, Rai 3 lascia spazio alla Carrà e ai suoi incontri speciali che condurranno la cantante in giro per l’Italia nei luoghi più cari ai suoi compagni di viaggio, passando dall’ambiente privato e confortevole delle case ai luoghi d’arte che hanno contribuito a creare momenti memorabili.

Il programma di Raffaella Carrà torna per quattro puntate, ognuna delle quali potrà contare su un diverso, ma importantissimo ospite.

A raccontare comincia tu, giunto alla seconda edizione, è un prodotto realizzato in casa Rai in collaborazione con Ballandi Arts. Per la prima edizione, la Carrà ha confessato: “Nella prima serie mi hanno proposto di intervistare il Presidente Giuseppe Conte. Mi sono chiesta cosa avrei potuto chiedergli. Ero un po’ in ansia, onestamente. Poi sono successi una serie di litigi politici, rimanda, rimanda ed è saltata. La verità è che non ero pronta”.

A raccontare comincia tu, le anticipazioni della prima puntata: si riparte con Renato Zero

Si riparte: A raccontare comincia tu riaccende i motori con un primo ospite speciale. Renato Zero animerà il programma di Raffaella Carrà con la sua vita vissuta senza ipocrisia, un grande artista che ancora oggi sale sul palcoscenico con un microfono nel pugno e la magia nella voce, pronto a incantare i suoi fan.

“Verrà fuori un Renato più intimo”, ha assicurato la Carrà durante la conferenza stampa del programma.

“Incontrare Renato Zero è stato molto difficile, perché siamo molto amici. Non voleva raccontare i suoi momenti difficili a Montagnola. Io come un punteruolo sono entrata nel suo mondo, che lui vuole dimenticare. Spero sia venuta bene la puntata… non lo so, domani la guarderò”, ha spiegato la Carrà.

A raccontare comincia tu, la seconda edizione: quattro artisti in quattro puntate | Anticipazioni

Dopo la prima puntata che vedrà protagonista Renato Zero, ci saranno altri tre ospiti che si lasceranno intervistare dal caschetto biondo più amato dagli italiani. La seconda ospite di A raccontare comincia tu sarà Loretta Goggi, giudice di Tale e Quale Show 2019, maestra nell’arte dell’imitazione e interprete di molteplici talenti. Della Goggi, la Carrà ha detto: “È una donna con un immenso talento, che Rai 1 se ne dovrebbe accorgere. Tale e quale show ok, ma lei ha voglia di fare altro. Fateglielo fare. Le donne sono messe in competizione da sempre, gli uomini sempre molto meno. Adesso le donne non vengono più messe in competizione, qualche passo in avanti è stato fatto”.

La terza ospite invece sarà ancor più spumeggiante: Raffaella farà posto a Luciana Littizzetto, una donna auto-ironica e intelligente che intrattiene il pubblico di ogni età con i suoi esilaranti monologhi.

La quarta puntata vedrà ospite un altro esponente dell’arte: Vittorio Sgarbi conclude il ciclo d’interviste della seconda edizione di A raccontare comincia tu; il critico d’arte e opinionista tv, spesso ospite dei salotti di Barbara D’Urso, ha vissuto una vita dedicata alla politica e all’amore per la bellezza. Nella puntata della Carrà, ospiterà i telespettatori nella sua casa museo.

A raccontare comincia tu vi aspetta giovedì 24 ottobre 2019, in prima serata, su Rai 3.