Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:16
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Elettra Lamborghini si pente dell’intervista a Belve: “Non avrei dovuto accettare”

Immagine di copertina
Credit: AGF

"Non mi è piaciuta l'intervista": le parole della cantante

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Elettra Lamborghini si è pentita dell’intervista a Belve, in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 21 aprile. La cantante, che aveva già partecipato alla trasmissione nel 2022, salvo poi non firmare la liberatoria, si è sfogata in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram. “Personalmente non mi è piaciuta l’intervista, ma faccio mea culpa…. non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout… Un aggettivo ? Too much… ma lo sapevo non ho dormito per giorni… direi lezione imparata non accettare interviste quando sono sull’orlo dell’esaurimento” ha scritto la cantante, che poi ha aggiunto: “Capisco perché nel 2022 non avevo firmato la liberatoria all’intervista fatta allora”.

Elettra Lamborghini belve

Nel corso dell’intervista, Elettra Lamborghini ha parlato, tra le altre cose, della sua sessualità: ““Se non ci fosse mio marito non lo so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale. Poco fa ero a Miami, vedevo ’sti maschioni con la tartaruga. E io dico: io con questi… ma manco se mi pagassero”. Su quale fosse il suo peggior difetto, Elettra Lamborghini ha risposto: “Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti”. “Tutti chi?” chiede divertita Francesca Fagnani. “Gli uomini! La mia patonga ha qualche problema!” risponde l’interprete. Quando la conduttrice chiede all’interlocutrice di sciogliere l’acronimo LGBTQ+, Elettra Lamborghini risponde: “Ogni anno c’è sempre qualcosa di innovativo. Di solito era lesbica, trans, gay e… ma ne manca uno”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv martedì 21 aprile: Montalbano, Inter-Como, DiMartedì
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 21 aprile 2026 su La7
TV / Belve: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata, 21 aprile 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv martedì 21 aprile: Montalbano, Inter-Como, DiMartedì
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 21 aprile 2026 su La7
TV / Belve: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata, 21 aprile 2026
TV / Il Commissario Montalbano – Il giro di boa: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 21 aprile su Rete 4
TV / Belve streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata, 21 aprile 2026
TV / Perché La Ruota della fortuna non va in onda oggi: il motivo
Gossip / Brigitte Nielsen a Belve: "Sylvester Stallone mi ha distrutto la carriera"
Gossip / Elettra Lamborghini a Belve: "Sono maritosessuale, non mi interessano i maschi con la tartaruga"
Ricerca