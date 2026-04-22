Elettra Lamborghini si pente dell’intervista a Belve: “Non avrei dovuto accettare”

Elettra Lamborghini si è pentita dell’intervista a Belve, in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 21 aprile. La cantante, che aveva già partecipato alla trasmissione nel 2022, salvo poi non firmare la liberatoria, si è sfogata in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram. “Personalmente non mi è piaciuta l’intervista, ma faccio mea culpa…. non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout… Un aggettivo ? Too much… ma lo sapevo non ho dormito per giorni… direi lezione imparata non accettare interviste quando sono sull’orlo dell’esaurimento” ha scritto la cantante, che poi ha aggiunto: “Capisco perché nel 2022 non avevo firmato la liberatoria all’intervista fatta allora”.

Nel corso dell’intervista, Elettra Lamborghini ha parlato, tra le altre cose, della sua sessualità: ““Se non ci fosse mio marito non lo so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale. Poco fa ero a Miami, vedevo ’sti maschioni con la tartaruga. E io dico: io con questi… ma manco se mi pagassero”. Su quale fosse il suo peggior difetto, Elettra Lamborghini ha risposto: “Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti”. “Tutti chi?” chiede divertita Francesca Fagnani. “Gli uomini! La mia patonga ha qualche problema!” risponde l’interprete. Quando la conduttrice chiede all’interlocutrice di sciogliere l’acronimo LGBTQ+, Elettra Lamborghini risponde: “Ogni anno c’è sempre qualcosa di innovativo. Di solito era lesbica, trans, gay e… ma ne manca uno”.