Un passo dal cielo 5: la trama della settima puntata in onda il 24 ottobre 2019

Anche questa sera torna l’appuntamento con Un passo dal cielo, la fiction con Daniele Liotti giunta alla quinta stagione. Quella di questa sera, 24 ottobre 2019, è la settima puntata in onda su Rai 1 e prosegue con le avventure dei protagonisti, da Francesco Neri a Emma.

Questa quinta stagione ha lasciato spazio alla ricerca del figlio perduto di Francesco, mentre Emma sta tenendo per sé un segreto molto importante.

Ma di cosa parlerà la puntata in onda il 24 ottobre 2019? Vediamo insieme qual è la trama della settima puntata.

Tutto quello che c’è da sapere su Un passo dal cielo 5

Un passo dal cielo 5, la trama della settima puntata

Dov’eravamo rimasti? Nella sesta puntata, Francesco ha voluto aiutare Elena mandando Emma nel panico a causa di un’immotivata (o forse non tanto) gelosia.

Nella settima puntata, intitolata Onora il padre, vediamo Klaus accusato dell’omicidio di un antiquario ebreo. Francesco dovrà affrontare faccia a faccia Bruno Moser per salvare il ragazzo dalla prigione e anche dalle idee strampalate del padre che potrebbero rivelarsi molto pericolose.

Un evento inaspettato mette Emma alle strette e la mette nella condizione di rivalutare i suoi pensieri: deve prendere una decisione chiara, ora più che mai, nei confronti di Francesco e di Kroess.

Nel frattempo Vincenzo è pronto per il trasloco, lasciando Valeria e Isabella da sole in foresteria, ma qualcosa salta fuori all’improvviso e il suo trasloco è messo in pausa.

La settima puntata di Un passo dal cielo vi aspetta su Rai 1 giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 21:25.

Potrebbero interessarti Skam Italia, la quarta stagione si farà: l’indizio manda in delirio il web Beppe Fiorello torna in tv con “Gli orologi del diavolo” A raccontare comincia tu, torna l’appuntamento con Raffaella Carrà

Un passo dal cielo 5, la trama della fiction

Di cosa parla Un passo dal cielo 5? La nuova stagione di Un passo dal cielo vede come temi centrali, oltre alle indagini, anche l’amore e la paternità. Emma, dopo un anno di assenza, torna a San Candido. La ragazza infatti vuole andare a trovare in carcere il Maestro Albert Kroess, l’uomo che ha ucciso la moglie di Neri.

Francesco avrà superato i suoi dubbi e le sue paure? Novità anche per Vincenzo Nappi. Lui ed Eva sono a un passo dal diventare genitori: la paternità sarà difficile da gestire per il commissario, alle prese anche con la convivenza con Valeria, la nuova forestale arrivata a San Candido.

Dove vedere Un passo dal cielo 5 in streaming