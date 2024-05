Enrico Mentana contro Lilli Gruber: “Mi ha offeso” | VIDEO

Enrico Mentana torna a parlare di Lilli Gruber e dà un ultimatum a La7: è quanto accaduto nella serata di ieri, martedì 7 maggio, nel corso del TgLa7 condotto dal giornalista.

La conduttrice di Otto e Mezzo, infatti, nella serata di lunedì 6 maggio si era lamentata in diretta di aver ricevuto la linea in ritardo dal collega.

“Benvenuti alle 20:46 e non alle 20:30…ma insomma l’incontinenza è una brutta cosa” aveva affermato Lilli Gruber. Poco dopo era arrivata la replica di Enrico Mentana sui social.

Il direttore del TgLa7 aveva parlato di “un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo” aggiungendo: “Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi”.

Lo sfogo di Enrico Mentana dopo le parole di Lilli Gruber. pic.twitter.com/lWY5lKeYXg — Trash Italiano (@trash_italiano) May 7, 2024

Un concetto ribadito nel corso dell’edizione serale del tg di ieri sera in cui Enrico Mentana ha dichiarato: “Come ogni lunedì siamo andati un po’ lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po’ lunghi, ma come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete. Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, perché non mi piace far finta di non sapere nomi e cognomi, ha avuto delle parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto”.

“Io mi siedo qui – scusate la prima persona singolare – da 14 anni per fare questo telegiornale, non ho mai offeso volontariamente nessuno e tantomeno i colleghi che lavorano su questa rete. Gradirei reciprocità a questo riguardo e gradirei che da parte dell’azienda per cui lavoro non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore. Domani sera vedremo se c’è stato qualcosa, sennò ne trarrò le conclusioni e le dirette conseguenze” ha concluso Enrico Mentana.