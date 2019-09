Daniele Liotti, chi è il protagonista di Un passo dal cielo che ha preso il posto di Terence Hill

Un passo dal cielo è tornato con la quinta stagione, ma ha cambiato protagonista. Terence Hill (conosciutissimo anche per essere il volto di Don Matteo) ha ceduto il posto a Daniele Liotti, attore classe 1971 che interpreta il comandante della Guardia Forestale Francesco Neri.

Ma chi è Daniele Liotti? Cosa sappiamo sul suo conto? Della sua carriera? E della vita privata?

Daniele Liotti, chi è: la carriera dal cinema alla tv | Un passo dal cielo

La carriera di Daniele Liotti parte con una breve parentesi nel calcio e poi si direziona verso la tv. La sua prima comparsa televisiva avviene con Primadonna di Gianni Boncompagni su Italia 1. L’esordio ufficiale arriva nel 1995 nella miniserie “Non parlo più”, mentre sul grande schermo arriva con il film “Bidoni”.

La notorietà vera e propria arriva con “Cresceranno i carfioti a Mimongo” lavorando al fianco di Valerio Mastandrea. Arrivano altri film come “Abbiamo solo fatto l’amore”, Stressati”, “Finalmente soli”, “I fobici”, “Broken Heart”, “Bajo Banderas – Oltre la giustizia”.

In tv l’abbiamo visto in diverse serie come “Donna”, “Dottor Zivago”, “Il bell’Antonio”, “L’inchiesta”, “Il capo dei capi”, “Le due facce dell’amore”, “Un’altra vita”, “Squadra mobile” e “Immaturi – La serie”.

Nel 2017, nella fiction Un passo dal cielo Daniele prende il posto dello stimato Terence Hill, i cui film hanno segnato la sua infanzia. “Non me ne perdevo uno. Ho imparato a giocare con le pistole, a mangiare il pollo e anche ad andare a cavallo, seguendo le avventure della coppia Hill-Spencer: per me un mito. E poi quei film li ho passati a mio figlio, che nutre la stessa passione”, ha dichiarato l’attore. Nella fiction ambientata in Trentino Alto Adige, Liotti interpreta il nuovo comandante della Guardia Forestale Francesco Neri.

Daniele Liotti, la compagna Cristina D’Alberto e i figli | Instagram

Della sua vita privata, sappiamo che è impegnato in una relazione con Cristina D’Alberto Rocaspana, modella e attrice figlia di madre spagnola e padre veneto. I due si sono conosciuti a una cena grazie ad amici in comune e dal loro amore è nata una bambina, Beatrice.

Daniele ha anche un altro figlio, avuto da una relazione precedente con Arianna. Il primogenito si chiama Francesco ed è un volto che già bazzica nel mondo dello spettacolo perché è spuntato nel cast della fiction La compagnia del Cigno.

La relazione con Arianna non è andata in porto ed è naufragata quando Francesco aveva soltanto tre anni. Il ragazzo, ormai cresciuto, in un’intervista ha confessato di aver sofferto molto per la separazione (seppur amichevole) dei genitori.

“Avevo il cuore spezzato. La mancanza di mio padre mi ha fatto molto soffrire e ha sicuramente influito sul mio carattere. Fino alle elementari sono stato un bambino piuttosto difficile, fin troppo vivace. Non avevo mai voglia di studiare, ero iperattivo e per sfogarmi facevo qualsiasi tipo di sport. Ho cominciato a tranquillizzarmi solo verso gli otto anni”, ha spiegato Francesco.

Chi vuole trovare Daniele Liotti su Instagram può farlo qui: il suo account può contare su oltre 34mila follower.