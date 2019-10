X Factor 2019 Live, le anticipazioni della prima puntata: ospiti Mika e Coez

Questa sera, giovedì 24 ottobre 2019, in prima serata su Sky Uno (canale 108 del decoder Sky e 455 del digitale terrestre) va in onda la prima puntata dei Live Show di X Factor 2019. L’ultima e più decisiva fase del talent di Sky è dunque alle porte e per quest’anno è stata scelta, per far esibire i 12 concorrenti della nuova edizione e regalare uno spettacolo davvero emozionante al pubblico, una nuova location: si tratta dell’X Factor Dome di Monza, uno spazio di ben 800 metri quadrati dove i cantanti cercheranno di rendere la loro miglior performance e arrivare settimana dopo settimana alla finalissima, che anche per questa 13esima edizione del talent si terrà al Mediolanum Forum di Assago (il 12 dicembre 2019).

A condurre, come sempre, Alessandro Cattelan, quest’anno anche creative producer del programma. Quali saranno i brani che i quattro giudici, Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Samuel Romano e Mara Maionchi, hanno assegnato agli artisti della propria squadra?

Tutto quello che c’è da sapere sui Live di X Factor 2019

L’esordio dei Live 2019

Under Uomini, Under Donne, Over e Gruppi sono pronti a mostrare il proprio talento sul palco del primo Live Show di X Factor 13. I 12 concorrenti sono così suddivisi: Davide Rossi, Enrico di Lauro e Lorenzo Rinaldi sono gli Under Uomini di Malika Ayane; Giordana Petralia, Mariam Rouass e Sofia Tornambene sono le Under Donne di Sfera Ebbasta; Eugenio Campagna, Marco Saltari e Nicola Cavallaro sono gli Over di Mara Maionchi e, infine, i Booda, i Seawards e i Sierra sono i Gruppi di Samuel Romano.

I concorrenti dei Live di X Factor 2019

Per quanto riguarda gli ospiti di questa prima serata, a salire sul palco vedremo due artisti di grande fama: il primo è il cantante ed ex giudice del talent Mika, il quale torna sul palco di X Factor per presentare il suo ultimo lavoro, il disco “My name is Michael Holbrook”, che da novembre porterà in giro per l’Italia con il “Revelation Tour”. Per l’artista si tratta del quinto album in studio e il pubblico sarà davvero felice di rivederlo in un contesto dove lo ha fatto molto divertire per più di un’edizione.

Le assegnazioni del primo Live di stasera

Il secondo ospite è invece Coez, cantautore e rapper italiano molto amato che può vantare una carriera da solista lunga già 10 anni con oltre 20 dischi di platino, migliaia di spettatori ai suoi concerti e milioni di visualizzazioni su Youtube.