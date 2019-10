X Factor 2019, le assegnazioni del primo Live: le canzoni di stasera 24 ottobre

Stasera, giovedì 24 ottobre 2019, iniziano i Live di X Factor: per i 12 concorrenti di questa edizione è arrivato il momento di fare sul serio ed esibirsi di fronte al pubblico in diretta, per la prima delle otto puntate dei Live.

Dopo le Audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit, le squadre sono ormai al completo. Mara Maionchi è il giudice degli Over, Malika Ayane quella degli Under Uomini, Sfera Ebbasta guida le Under Donna e infine Samuel Romano è il giudice dei Gruppi.

I Live di X Factor 2019 vanno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, a partire dal 24 ottobre. Quest’anno il talent cambia anche location e si trasferisce all’X Factor Dome (uno spazio di 800 metri quadrati a Monza).

Le anticipazioni della puntata di stasera

Ma quali sono i brani che ascolteremo durante il primo Live di stasera? Quali canzoni canteranno i concorrenti di X Factor 2019? Come di consueto, le assegnazioni sono state svelate ai cantanti dai rispettivi giudici nel corso della puntata del Daily in onda il giorno prima della diretta.

I concorrenti e le squadre di X Factor 2019

La puntata di stasera vedrà i 12 concorrenti che si esibiranno nel corso di tre manche: i tre meno votati andranno al ballottaggio. Si aprirà così una nuova sfida per evitare di essere eliminati già alla prima puntata.

Ecco le esibizioni e le assegnazioni del primo Live di stasera di X Factor 2019.

Il regolamento dell'edizione 13 di X Factor

X Factor 2019 assegnazioni: Under Uomini

Per la prima puntata, il giudice Malika Ayane ha scelto alcune canzoni piuttosto elaborate e di classe. Si tratta di classici di epoche e genere diverso, per cercare di esaltare le diverse caratteristiche dei concorrenti. A Lorenzo Lonardi Malika ha assegnato Don’t Look back in Anger degli Oasis.

Gli ospiti del primo Live di X Factor

A Enrico Di Lauro la giudice ha assegnato Love Will Tear Us Apart dei Joy Division. Davide Rossi invece stasera canterà How Long (Has This Been Going On), una scelta che però il ragazzo non ha apprezzato: “Sono perplesso, non rispecchia il mio genere”.

I giudici di X Factor 2019

Assegnazioni X Factor: Over

Mara Maionchi, la vincitrice delle ultime edizioni del talent di Sky, ha scelto per Eugenio Campagna (Comete) Arsenico di Aiello. Marco Saltani canterà Sugarman di Sisto Rodriguez. Infine a Nicola ha assegnato This Is America di Childish Gambino.

X Factor 2019, Achille Lauro e Pilar Fogliati alla conduzione dell'Extra Factor

X Factor 2019 assegnazioni: Under Donna

La categoria guidata da Sfera Ebbasta è forse la più temibile, perché ci sono davvero concorrenti di qualità. Per quanto riguarda le sue assegnazioni, si tratta di tre hit molto note. A Sofia Sfera ha assegnato L’Ultimo Bacio di Carmen Consoli, anche se lei non è contenta: “avrei scelto un’altra canzone”.

Mariam interpreterà Juice di Lizzo, mentre Giordana canterà Jocelyn Flores di XXXTentacion.

Dove vedere X Factor 2019 in streaming

X Factor 2019 assegnazioni: Gruppi

Infine le assegnazioni dei Gruppi. Samuel ha dato ai Seawords Pyro dei Kings of Lion. Ai Sierra una reinterpretazione di Dark Horse di Katy Perry. Infine Booda canteranno 212 di Azealia Banks.