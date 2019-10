X Factor 2019 Live Show, ospiti prima puntata: Mika e Coez

È giunto finalmente il momento, dopo più di un mese di attesa tra Audizioni, Bootcamp e Home Visit, della prima puntata dei Live Show di X Factor 2019: una serata che si prospetta magica, grazie anche alla presenza di due ospiti esclusivi.

Per il primo degli otto Live di X Factor 2019, infatti, la produzione di Sky Uno ha voluto che a battezzare la nuova location, l’X Factor Dome (uno spazio di 800 metri quadrati a Monza) fossero due artisti molto amati dal pubblico italiano e non solo: Mika, già giudice del talent show, e Coez.

Il pubblico si godrà dunque le esibizioni di due grandi volti della musica, che si aggiungono ai quattro giudici del programma: Malika Ayane, Sfera Ebbasta,Mara Maionchi e Samuel Romano. Ma chi sono i due ospiti della prima puntata dei Live di X Factor 2019, Mika e Coez? Vediamolo insieme.

X Factor 2019 Live, ospiti prima puntata: chi è Mika

Il primo dei due ospiti annunciati è il cantante libanese Mika, che torna in una veste diversa nel talent che lo ha visto per tre edizioni consecutive nel ruolo di giudice, tra il 2013 e il 2015.

Per una notte ancora, dunque, il palco di X Factor si illuminerà per Mika, che presenterà al pubblico il suo ultimo disco, il quinto della sua carriera, dal titolo “My name is Michael Holbrook”. Da novembre 2019, inoltre, il cantante porterà il suo “Revelation Tour” in giro per l’Italia.

Un disco, questo, che arriva dopo quattro anni di “silenzio” per Mika, che ha dichiarato a Sky Tg24 che nel suo album parlerà “di cose che normalmente avrei nascosto, cose che fanno male”, in riferimento alle “persone che sono morte in questi ultimi due anni” e a “un incidente di mia sorella“.

X Factor 2019 Live, ospiti prima puntata: chi è Coez

Il secondo ospite del primo Live di X Factor 2019 è il cantante Coez, che festeggia i suoi primi dieci anni di carriera. Una storia, la sua, che lo vede oggi tra le icone pop della musica italiana, con tantissimi album venduti (oltre 20 dischi di platino) e video su Youtube visualizzati milioni di volte.

In pochi, però, sanno che la carriera di Coez è nata nel mondo dell’hip hop e del rap: sia come solista, che nel collettivo dei Brokenspeakers. Negli anni, poi, un progressivo allontanamento dai suoni underground fino al grande successo degli ultimi album, “Faccio un casino” (2017) e “È sempre bello” (2019), uscito proprio in occasione dei primi dieci anni di carriera.

L’appuntamento con il primo Live di X Factor è per stasera, giovedì 24 ottobre 2019, su Sky Uno a partire dalle 21,15.

