X Factor 2019, Mika e Coez ospiti del primo Live: le anticipazioni

Tornano i Live di X Factor 2019. Il talent di Sky, concluse le fasi di Auditions, Bootcamp e Home Visit, arriva alla fase dei Live, la più attesa da tutti i fan del programma. Sono 12 i concorrenti che hanno strappato l’agognato pass e potranno così esibirsi nel corso delle puntate in diretta, in onda da giovedì 24 ottobre su Sky uno.

Come sempre ad impreziosire le sfide tra i concorrenti ci saranno vari ospiti italiani ed internazionali, big della musica che duetteranno con i finalisti di X Factor 2019. Il primo Live è previsto per il 24 ottobre, sempre con la conduzione di Alessandro Cattelan.

Ospiti del primo Live saranno Mika, già giudice del talent, e Coez, uno degli artisti più in voga al momento. Per Mika si tratta di fatto di un ritorno a casa, visto che il cantante libanese è stato per tre edizioni uno dei giudici più amati di X Factor.

Le squadre di X Factor 2019

Con oltre 10 milioni di dischi venduti, Mika torna sul palco del talent di Sky per presentare il suo nuovo album, My Name Is Michael Holbrook, a cui farà seguito da novembre un tour in tutta Italia, il “Revelation Tour”.

L’altro ospite del primo Live di X Factor 2019 è Coez. Oltre 20 dischi di platino, centinaia di migliaia di spettatori ai suoi live, centinaia di milioni di visualizzazioni per i suoi video su Youtube, il cantautore festeggia così i primi dieci anni di carriera.

X Factor Daily, il diario di bordo del talent di Sky parte il 18 ottobre con Luna Melis

Portavoce della sua generazione e simbolo del nuovo pop italiano, Coez con i suoi claim e la sua scrittura ha dato il via in Italia a un genere crossover tra rap e pop con cui ha dominato e continua a dominare le classifiche: i singoli “E’ sempre bello” (4 platini), “Domenica” (1 platino) e “La tua canzone”(1 oro), estratti dal suo ultimo disco “E’ sempre bello” (certificato oro), sono le più recenti hit del cantautore in rotazione radiofonica.

I 12 concorrenti ai Live di X Factor 2019

Il live show di Coez, “È sempre bello in tour“, prosegue il successo dell’album e attualmente lo sta portando sui palchi dei palazzetti più importanti d’Italia.

Appuntamento dunque con il primo Live di X Factor 2019 giovedì 24 ottobre 2019 su Sky Uno dalle 21.15. Il programma è anche disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now Tv.