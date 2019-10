Maledetti amici miei, stasera il nuovo show di Rai 2 con Papaleo, Haber, Rubini e Veronesi

Partire da un capolavoro del cinema di Mario Monicelli, “Amici miei”, per ricavarne lo spirito più goliardico e trasferirlo in uno show televisivo: è questo l’obiettivo di Maledetti amici miei, il nuovo programma di Rai 2 in partenza da stasera, giovedì 3 ottobre 2019, e fortemente voluto dal direttore di rete, Carlo Freccero.

Al centro dello show quattro pesi massimi del cinema e del teatro di casa nostra: Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e il regista e scenografo Giovanni Veronesi. Quattro amici, prima che campioni della recitazione, che si divertiranno insieme a una serie di ospiti a dare vita a monologhi teatrali e racconti di esperienze vissute nella propria vita. Alternati a dei momenti prettamente musicali, impreziositi dalla presenza di Paolo Conte e di una resident band riunita da Rocco Papaleo.

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Maledetti amici miei, in programma per 7 puntate ogni giovedì, a partire da stasera, su Rai 2 alle 21,20.

Maledetti amici miei, di cosa si parlerà

Il programma sarà uno spettacolo diverso dal solito, con una particolare attenzione alla commedia all’italiana e alle storie e agli aneddoti di chi, il cinema, lo fa da decenni. Attraverso le parole dei quattro protagonisti, che si conoscono da 35 anni, il pubblico si divertirà tra mille monologhi, trabocchetti spietati, pettegolezzi e racconti divertenti e nostalgici.

Importante anche l’elemento musicale, che avrà un suo filo conduttore lungo tutte le puntate. A far parte della resident band d’eccezione riunita da Papaleo saranno Roberto Dell’Era (basso chitarra e voce), Federico Poggipollini (chitarra e voce), Beppe Scardino (sax e flauto), Simona Norato (piano, chitarra e voce), Valeria Sturba (theremin, sinth e voce) e Sergio Carnevale (batteria e voce).

Il cast della trasmissione di Rai 2

Maledetti amici miei avrà una scenografia che ricorda una casa, un “borgo dell’amicizia” che diventerà il luogo perfetto per le performance dei protagonisti. Come spiegato da Veronesi in conferenza, il programma prende spunto “da uno spettacolo teatrale, ‘A ruota libera’, nato per caso, che non abbiamo mai portato in giro. I nostri monologhi nascono dalla nostra esperienza: a noi piace molto l’idea di vuotare il sacco e non dire più bugie dopo i 50 anni”.

Maledetti amici miei, il cast

Come già anticipato, Maledetti amici miei si reggerà sulla presenza di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi.

Ma i quattro non saranno soli: ci saranno inoltre Margherita Buy, ribattezzata “maestra d’ansia”, e Max Tortora, che si metteranno in gioco accanto ai protagonisti.

“Lo spettacolo – ha raccontato Rubini – nasce “dall’idea di non preparare nulla e di buttarsi. Ci conosciamo molto. Fare questo spettacolo non è facile, non ci sono confini, non c’è un regista, non c’è un capo, un margine, non ci sono le dinamiche di un set ma quelle che caratterizzano un gruppo di amici. Dal punto di vista umano è un’esperienza fantastica”.

Papaleo invece si è soffermato sulla sua non molto nota passione per la musica, che si vedrà molto in Maledetti amici miei: “Tutta la mia vita è stata costellata da un equivoco: sono un cantautore e voglio cantare. Purtroppo, accidentalmente, riscuoto simpatia, completamente immeritata. E quindi sono costretto a strappare sorrisi. Però in questo contesto vorrei cantare, ci sto provando e ho messo su una band straordinaria. Colgo l’occasione per cantare sette canzoni”.

“Mai nella vita – ha aggiunto Haber – avrei immaginato di essere in questa scatola. Al teatro e al cinema sei sempre protetto da un personaggio. Qui, in televisione, cerchiamo di essere noi stessi. Il pubblico ci potrà guardare dal buco della serratura. Credo molto nell’amicizia, e questo è un modo per ritrovare degli amici che vedo di rado”.

Maledetti amici miei, gli ospiti

Ogni settimana, accanto al cast fisso del nuovo show di Rai 2, ci saranno anche alcuni ospiti, impegnati ad affiancare i protagonisti e stare ai loro giochi e trabocchetti.

Potrebbero interessarti Un passo dal Cielo 5: la trama della quarta puntata in onda oggi 3 ottobre 2019 Maledetti amici miei, gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata dello show di Rai 2 Maledetti amici miei, il cast della trasmissione di Rai 2 con Papaleo, Haber, Rubini e Veronesi

Nella prima puntata, in onda giovedì 3 ottobre 2019, ci saranno ad esempio Carlo Verdone e Giuliano Sangiorgi, il cantante dei Negramaro. Quest’ultimo, inoltre, ha realizzato una canzone per la sigla finale della trasmissione.

L’ultima puntata, la numero sette, avrà invece come ospite unico proprio il direttore di rete, Carlo Freccero, che ha promesso una serata molto particolare. Non ci resta che aspettare.

Maledetti amici miei in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film Maledetti amici miei? Il programma va in onda ogni giovedì sera a partire dal 3 ottobre 2019 su Rai 2 a partire dalle 21,20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming Maledetti amici miei grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. Lo show sarà in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming