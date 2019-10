Alessandro Haber chi è: carriera e vita privata dell’attore e conduttore di Maledetti amici miei su Rai 2

Alessandro Haber è un noto attore e regista bolognese. Appassionato anche di musica, ha inciso ben quattro album. L’attore è uno dei conduttori della nova trasmissione di Rai 2 Maledetti amici miei, il nuovo show voluto da Carlo Freccero e in onda ogni giovedì in prima serata dal 3 ottobre 2019. Ma chi è Alessandro Haber?

Con una carriera ultra decennale alle spalle, ha collaborato con grandi registi e mostri sacri del cinema come Monicelli, Pasolini e Pupi Avati. Ha anche preso parte a diverse commedie e film più leggeri, soprattutto quelli diretti da Leonardo Pieraccioni. Ecco la carriera e la vita privata.

Alessandro Haber chi è: la carriera dell’attore

Nato a Bologna nel 1947, Alessandro Haber ha una madre italiana e un padre di origine romena e di religione ebraica. Trascorre infatti i suoi primi anni in Israele, ma a nove anni torna in Italia insieme ai propri genitori.

Sin da piccolo Haber sviluppa una grande passione per la recitazione: sin da quando è a Tel Aviv, infatti, si esibisce con altri bambini nei teatri del luogo. A 20 anni arriva il suo primo provino e inizia a recitare nel film La Cina è vicina di Bellocchio.

Inizia così la sua carriera, che si sviluppa tra cinema e teatro. Alessandro Haber recita ad esempio in Orgia di Pierpaolo Pasolini o sul grande schermo in film come Il conformista di Bernardo Bertolucci e Il Sogno d’oro di Nanni Moretti.

Tra le pellicole più popolari che gli regalano grande successo ricordiamo Amici miei parte II di Mario Monicelli e Fantozzi subisce ancora, due autentici cult ancora oggi amatissimi dal pubblico. Nel 1986 arriva il primo ruolo da protagonista con il film Il regalo di Natale di Pupi Avati.

Negli anni Novanta Haber partecipa a diverse pellicole di Pieraccioni, come Il Ciclone e I Laureati.

Alessandro Haber chi è: vita privata

La donna della sua vita è Antonella Bavaro, conosciuta durante uno spettacolo teatrale. I due hanno deciso di sposarsi solo nel 2018, anche se avevano già avuto una figlia nel 2004.

Il profilo Instagram di Alessandro Haber è seguito da oltre 5mila persone.