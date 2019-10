Le Iene 2019, lo speciale su Marco Pantani in onda giovedì 24 ottobre 2019

Le Iene traslocano alla domenica (com’era all’origine) e, per non lasciare un posto vacante nella programmazione di Mediaset, questo giovedì 24 ottobre 2019 va in onda un appuntamento speciale dedicato alla morte di Marco Pantani.

Le Iene manderanno in onda in esclusiva un servizio che vedrà l’incontro tra lo spacciatore Fabio Miradossa e la madre del ciclista.

Appuntamento ore 21:15 su Italia 1.

“Marco Pantani non era solo quando morì in quella stanza d’albergo”: nuove rivelazioni sul Pirata

Le Iene 2019, lo speciale su Marco Pantani: le anticipazioni

Il giovedì lascia spazio alla morte di Marco Pantani e lo speciale che va in onda questa sera, 24 ottobre 2019, vedrà protagonista la tragica vicenda che ha coinvolto il ciclista sulla quale ancora non si è ancora fatta luce.

Alessandro De Giuseppe ha parlato più volte della scomparsa dell’atleta, trovato senza vita nella camera del residence Le Rose di Rimini il 14 febbraio del 2004.

Nello speciale in onda questo giovedì, la Iena raccoglierà tutte le informazioni sul caso affrontando con approfondimenti e testimonianze tutte le incongruenze e i punti poco chiari emersi dalla ricostruzione ufficiale della morte di Marco Pantani.

Le Iene 2019, l’incontro tra lo spacciatore e la madre del ciclista

L’esclusività della puntata verte sull’incontro tra la mamma del ciclista, la signora Tonina, e Fabio Miradossa, lo spacciatore che procurava la cocaina a Pantani e che nel precedente servizio de Le Iene aveva dichiarato fermamente: “Marco è stato ucciso”.

“Non cerco il perdono però ho bisogno di chiederle scusa”, ha detto Miradossa ad Alessandro De Giuseppe.

La madre non lo ritiene responsabile della morte di Marco e ha accettato d’incontrarlo.

“Io mi sto autoaccusando, ma le sto dicendo che occorre seguire i soldi. I soldi non li ho presi io, mancano dei soldi. Sa cosa mi è stato risposto? Ci stai prendendo per il culo, i soldi li hai presi tu. E allora ho deciso di patteggiare, non la vogliono la verità…”, ha ribadito ancora una volta Miradossa, che aveva già raccontato a Le iene di quei 20mila euro.

Le Iene vi aspettano su Italia 1 giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 21:15.