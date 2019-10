A Le Iene l’intervista a Fabio Miradossa, lo spacciatore di Pantani: “Marco è stato ucciso”

Stasera, martedì 8 ottobre 2019, a Le Iene va in onda un’importante intervista, per provare a fare luce su uno dei gialli più misteriosi degli ultimi decessi nel nostro Paese: la morte di Marco Pantani. La trasmissione di Italia 1, in onda in prima serata dalle 21.20, torna a parlare della fine del Pirata, scomparso nel 2004 ufficialmente per un arresto cardiaco da abuso di droga e farmaci.

Nella puntata di oggi de Le Iene l’inviato Alessandro De Giuseppe prosegue la sua inchiesta giornalistica sul caso intervistando Fabio Miradossa, lo spacciatore che vendette a Pantani ultima dose di cocaina. Si tratta della prima volta che l’uomo parla pubblicamente dopo essere uscito dal carcere.

Marco Pantani Le Iene, Miradossa: “Non è morto per cocaina”

Ai microfoni della trasmissione di Italia 1 Miradossa farà delle dichiarazioni molto pesanti, che differiscono enormemente da quella che è la versione ufficiale dei fatti riguardanti la morte del grande ciclista. “Marco non è morto per questo, è stato ucciso“, dichiara l’uomo che gli vendette la cocaina.

“Marco – spiega Miradossa a Le Iene – non è morto per cocaina. Marco è stato ucciso. Magari chi l’ha ucciso non voleva farlo, ma è stato ucciso. Non so perché all’epoca giudici, polizia e carabinieri non siano andati a fondo.

Chi era Marco Pantani

Hanno detto che Marco era in preda del delirio per gli stupefacenti, ma io sono convinto che Marco, quando è stato ucciso, era lucido. Marco è stato al Touring, ha consumato lì e quando è ritornato allo Chalet (il Residence Le Rose, ndr) Marco era lucido”.

Le anticipazioni della puntata di stasera de Le Iene

Parole importanti che contrastano con quanto afferma la giustizia, visto che il caso è stato chiuso per morte per overdose da cocaina. La morte sarebbe avvenuta a causa di un cocktail letale di cocaina e farmaci, che avrebbe provocato l’arresto cardiaco.

“Marco Pantani non era solo quando morì in quella stanza d’albergo”: nuove rivelazioni sul Pirata

Il corpo privo di vita di Pantani è stato trovato senza vita il 14 febbraio 2004 nella sua stanza d’hotel al residence Le Rose di Rimini. Qui il video con alcuni estratti dell’intervista di stasera a Fabio Miradossa, stasera 8 ottobre 2019 su Italia 1 a Le Iene.