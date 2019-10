Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 8 ottobre 2019

Nuovo appuntamento con Le Iene, la storica trasmissione di Italia 1 va in onda stasera in prima serata con la conduzione di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Dopo la commovente puntata della scorsa settimana, con l’omaggio a Nadia Toffa, il programma ideato da Davide Parenti torna con nuovi servizi, inchieste ed interviste.

L’altro appuntamento della settimana è il giovedì, con la conduzione del trio femminile Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Quali sono le anticipazioni della puntata in onda questo martedì 8 ottobre? Vediamole insieme.

Le Iene, le anticipazioni della puntata di stasera 8 ottobre

Come sempre tanti servizi di vario genere nella puntata di stasera de Le Iene, la trasmissione di Italia 1 che vede la conduzione di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Dagli scherzi ai vip alle interviste, dalle inchieste giornalistiche alle storie più toccanti, ce n’è per tutti i gusti. Ecco i principali servizi di questa sera.

Gaetano Pecoraro continua la sua inchiesta sugli ospedali italiani e le eccellenze della nostra sanità. Dopo Bologna, ci spostiamo al Bambin Gesù di Roma in cui opera il professor Franco Locatelli. La sua tecnica sperimentale è detta Cart T, e permette di utilizzare le cellule del sistema immunitario dei bambini affetti da leucemia, manipolandole geneticamente per renderle capaci di riconoscere e attaccare il tumore.

Molto attesa l’intervista stasera a Le Iene di Nicolò De Devitiis all’ex leader dei The Giornalisti Tommaso Paradiso. Scopriremo quindi la verità su questa clamorosa rottura, anche ascoltando la versione del chitarrista Marco Rissa.

Prosegue l’inchiesta di Alessandro De Giuseppe sulla morte di Marco Pantani. Nel corso di questa puntata verrà intervistato Fabio Miradossa, lo spacciatore che ha venduto al ciclista gli ultimi grammi di droga.

E ancora tra i servizi di oggi quello di Filippo Roma sull’emergenza rifiuti nella Capitale: come avviene la raccolta porta a porta dei negozi del centro? Continua l’indagine di Veronica Ruggeri su Proto, dopo la puntata della scorsa settimana in cui due ragazze avevano dichiarato: “Quell’uomo mi ha spillato tutti i soldi che avevo messo da parte per la chemioterapia”.

Di questi tempi se ne fa un gran parlare: ci riferiamo ad Adriano Panzironi e alla sua discussa dieta Life 120. Le Iene, secondo le anticipazioni, faranno maggiore chiarezza sull’uomo, al quale è dedicato in questi giorni anche un film. Luigi Pelazza ci racconta la storia di Ciro, che il clochard a Guadalupe pur avendo 30mila euro sul conto.

Tra i servizi più attesi della puntata di stasera, quello di Antonino Monteleone sulla presunta fuga di reperti al momento della scoperta dei Bronzi di Riace. Molto emozionante la storia di Davide, volontario italiano in Siria, che racconta: “Dobbiamo chiedere al nostro governo di prendere posizione contro questa guerra”.

Non può mancare lo scherzo de Le Iene. Vittima di Corti e Onnis è il conduttore Alvin., che penserà di doversi buttare con il paracadute da 5000 metri con due istruttori ubriachi.

E infine lo Yemen: nel bombardamento dove sono morti una donna incinta e i suoi 4 figli piccoli sono stati rinvenuti resti di bombe italiane.

Appuntamento dunque stasera, martedì 8 ottobre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle 21.20 su Italia 1.